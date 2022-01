CALB plant zwei neue Batterie-Werke in China

Der chinesische Batteriehersteller CALB (China Lithium Battery Technology) hat Verträge mit zwei Städten in der südchinesischen Provinz Guangdong unterzeichnet, um neue Produktionsstätten zu errichten. Die beiden geplanten Fabriken in Guangzhou und Jiangmen werden jeweils auf eine Jahreskapazität von 50 GWh ausgelegt.

Die Fabrik in Guangzhou soll in zwei Phasen gebaut werden. Details hierzu gab CALB nicht an, etwa zum Umfang und Zeitplan der ersten Stufe. Es ist auch offen, welche Zellen CALB dort fertigen will.

Es gibt aber Hinweise auf den potenziellen Abnehmer der Zellen aus dem neuen Werk: Da der E-Auto-Hersteller Xpeng seinen Hauptsitz in Guangzhou hat, wird vermutet, dass CALB künftig auch Xpeng mit Batteriezellen beliefern könnte – so spekuliert es zumindest das Portal „CN EV Post“. Hintergrund ist auch ein Bericht des Portals „36kr“ aus dem vergangenen Monat, wonach Xpeng seine Abhängigkeit von CATL als Haupt-Lieferant verringern wolle.

CALB verfügt derzeit über sieben Produktionsstandorte in Changzhou, Luoyang, Xiamen, Chengdu, Wuhan, Hefei und Heilongjiang mit einer geplanten Kapazität von 200 GWh für 2022. Vor einigen Monaten hatte CALB den Ausbau seiner Produktionskapazitäten auf zunächst auf 300 GWh bis zum Jahr 2025 angekündigt und dieses Ziel später auf 500 GWh bis 2025 bzw. 1.000 GWh bis 2030 erhöht. CALB plant auch eine Fabrik in Europa.

