Leclanché rüstet Hybrid-Schiff MS Jungfrau mit Batterie aus

Im Dezember 2021 verkündete der Batteriehersteller, sein eTransport-Geschäft auszugliedern. Die neue hundertprozentige Schweizer Gesellschaft namens Leclanché E-Mobility S.A. wurde am 16. Dezember 2021 gegründet. Leclanché beabsichtigt, diese Gesellschaft mit einer in den USA börsennotierten SPAC (Special Purpose Acquisition Company) zu fusionieren. leclanche.com

Bei dem Akku handelt es sich um ein Lithium-Ionen-Batteriesystem von Leclanché, das aus zwei Einheiten von je zwölf Modulen des Typs 16s2p besteht und mit 60Ah G/NMC-Zellen bestückt ist. Je nach den Bedürfnissen der Nutzer kann es verschiedene Bereiche des Schiffes (Motor, Beleuchtung, Bordküche etc.) versorgen. Ist das Schiff im Hybrid-Modus unterwegs, hält die Batterie bis zu 10,5 Stunden. Die Ladezeit am Hafen gibt Leclanché mit weniger als 1,5 Stunden an.

