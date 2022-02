Daimler AG schlieÃŸt Umbenennung in Mercedes-Benz Group AG ab

Die neue Mercedes-Benz Group konzentriert sich damit voll auf Pkw der Marken Mercedes-Benz, Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach und Mercedes-EQ sowie Vans. Smart wird interessanterweise in der Auflistung der Marken nicht mehr genannt. Das deutet darauf hin, dass Smart mit der Umfirmierung auf die Smart Automobile Company übertragen werden könnte, das Anfang 2020 von Mercedes-Benz und Geely gegründete Joint Venture in China.

Am 10. Dezember 2021 war bereits die Daimler Truck Holding AG als eigenständiges Unternehmen an der Frankfurter Börse gestartet. Die Pkw- und Van-Sparten waren seitdem weiterhin unter dem Namen Daimler AG aktiv – die Umbenennung in Mercedes-Benz Group AG war aber bereits zuvor angekündigt worden.

Die Daimler AG hat sich zum 1. Februar 2022 in die Mercedes-Benz Group AG umbenannt. Mit der Umbenennung von Daimler schließt das Unternehmen seine Neuausrichtung ab. Die Beteiligung an Smart könnte jedoch bald sinken.

