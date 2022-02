„HYPOBATT“: Forschungsprojekt zum Laden von E-Fähren

Im Lastenheft stehen unter anderem eine kürzere und automatisierte Verbindung zwischen Schiff und Ladestation in weniger als 30 Sekunden nach dem Anlegen, die Optimierung des täglichen Betriebs der Ladestation vom Anschluss bis zur Abfahrt der Schiffe, die Reduzierung der Betriebs- und Wartungskosten um 20 Prozent und die die Bewertung der Flexibilität in Bezug auf die Leistungsstufen durch HYPOBATT. Trotz der Ladeleistung von bis zu zwei Megawatt soll die neu eingesetzte Technologie die Auswirkungen auf das Stromnetz minimieren.

