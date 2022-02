ChargePoint baut 1.400 Ladestationen in Frankreich

Der Ladeinfrastruktur-Anbieter ChargePoint hat eine strategische Partnerschaft in Frankreich mit dem Elektronik-Großhändler Sonepar geschlossen. Die Vereinbarung sieht die Installation von über 1.400 öffentlich zugänglichen Ladestationen an über 500 Standorten von Sonepar in Frankreich vor.

In der Mitteilung fällt dabei nicht nur die Größe des Ladenetzes auf, sondern vor allem der Zeitplan: Wie ChargePoint ankündigt, sollen die Ladestationen bereits Mitte 2022 in Betrieb sein. In der Mitteilung wird aber nicht erwähnt, ob es sich ausschließlich um AC- oder auch um DC-Ladepunkte handeln wird.

Klar ist: ChargePoint wird nicht nur Betreiber der Ladestationen und der Software-Partner, sondern wird auch die gesamte Lade-Hardware liefern. Laut seiner Homepage hat ChargePoint neben den Ladepunkten einiger Fremdanbieter mit der CP4100 und CP4300 zwei eigene AC-Ladesäulen im Angebot, mit der Express 250 und der Express Plus aber auch DC-Stationen, die bis zu 350 kW pro Ladepunkt bieten.

Da die Ladepunkte auf den Parkplätzen auch öffentlich zugänglich sein werden, hat die Vereinbarung auch einen nennenswerten Einfluss auf die öffentliche Ladeinfrastruktur in ganz Frankreich. Zum Stichtag 31. Dezember 2021 gab es laut der ChargePoint-Mitteilung im ganzen Lande 53.667 öffentlich zugängliche Ladestationen. Wenn die 1.400 Ladestationen installiert sind, wird der Ladesäulen-Bestand in Frankreich um 2,6 Prozent wachsen.

„Das französische Netz von Sonepar stellt eine große Chance dar, einen wesentlichen Beitrag zum Erreichen des nationalen Frankreichs in Bezug auf die Kapazität von Elektroladestationen zu leisten“, sagt Jérôme Malassigne, Präsident von Sonepar France. Dieser nachhaltige Service, der rund um die Uhr verfügbar ist, wird die CO2-Emissionen erheblich reduzieren.“

Sonepar will auch die eigene Flotte elektrifizieren: Für 2023 ist ein Mix von 25 Prozent BEV und 75 Prozent PHEV geplant, bis 2025 sollen Batterie-Elektroautos und Plug-in-Hybride jeweils die Hälfte der Flotte ausmachen.

„Wir haben weltweit eine etablierte Partnerschaftsvereinbarung mit der Sonepar-Gruppe und freuen uns, das Laden von Elektrofahrzeugen in Frankreich mit unserem Partner Sonepar auszuweiten“, sagt Pasquale Romano, CEO von ChargePoint. „Diese Partnerschaft zeigt das Engagement zwischen ChargePoint und Sonepar, die Zukunft des Transportwesens voranzutreiben und die Elektrifizierungsbemühungen von Tausenden von Unternehmen in ganz Frankreich voranzutreiben.“

Das US-Unternehmen ChargePoint hat im vergangenen Jahr seine Aktivitäten in Europa spürbar intensiviert. Im Juli 2021 wurde die Übernahme des österreichischen Lade-Softwarespezialisten has·to·be bekannt. Einen Monat später wurde die Übernahme des E-Bus- und Nutzfahrzeugmanagement-Anbieters ViriCiti verkündet.

