Audi-FAW darf E-Auto-Werk in China bauen

Audi und FAW haben die Genehmigung der chinesischen Behörden für den Bau eines Werks für Elektroautos im Rahmen ihres Joint Ventures erhalten. Die Produktion von bis zu 150.000 Elektroautos pro Jahr soll Ende 2024 anlaufen.

Laut der Planungsbehörde der nordöstlichen chinesischen Provinz Jilin sollen die Arbeiten an dem Werk in der Provinzhauptstadt Changchun, in das beide Unternehmen insgesamt 20,93 Milliarden Yuan (2,91 Milliarden Euro) investieren, im April beginnen. Gemäß den aktuellen Angaben soll die Produktion im Dezember 2024 anlaufen.

Damit hat Audi kaum Spielraum für Verzögerungen, wenn die ursprünglichen Ankündigungen eingehalten werden sollen. Im Januar 2021 gaben die Ingolstädter das Ziel aus, dass das gemeinsame E-Auto-Werk mit FAW im Jahr 2024 die Produktion aufnehmen soll. Es steht aber fest, dass die dort gebauten Elektro-Audis auf der gemeinsam mit Porsche entwickelten „Premium Platform Electric“ (PPE) basieren sollen – also höher positionierte Modelle wie ein elektrischer A6, keine MEB-Modelle.

Die Genehmigung für das Werk wurde an dieser Stelle etwas konkreter: Geplant sei die Fertigung von drei Elektromodellen, darunter ein SUV. Bislang hat Audi mit dem Q6 e-tron (der in Ingolstadt gebaut werden soll) und dem Q8 e-tron aus Brüssel zwei PPE-SUV angekündigt. Ob es sich bei dem in China gebauten Modell um eine der beiden Baureihen oder einen speziell für China weiterentwickelten Ableger handelt, ist nicht bekannt.

„Das Projekt Audi FAW NEV ist ein wichtiger Eckpfeiler der Elektrifizierungsstrategie von Audi in China“, bestätigte ein Volkswagen-Sprecher die Genehmigung auf Anfrage von Reuters. „Wir treiben die entsprechenden Arbeiten in diesem Projekt konsequent voran. Der Baubeginn der Anlage ist für das zweite Quartal 2022 geplant.“

Das zweite Quartal würde den Angaben aus der Genehmigung entsprechen, wonach der Baubeginn im April erfolgen soll. FAW reagierte anders als Volkswagen China nicht auf eine Reuters-Anfrage.

Audi hält an dem Elektro-Joint-Venture mit FAW 60 Prozent, kontrolliert das Unternehmen also mehrheitlich.

reuters.com