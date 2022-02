Australien: New South Wales ordert weitere 79 Elektrobusse

Australiens Bundesstaat New South Wales (NSW) hat 79 neue Elektrobusse für den Einsatz in Sydney bestellt. Der Auftrag geht an den australischen Hersteller Custom Denning, womit die Gesamtzahl der von NSW bei Custom Denning bestellten E-Busse auf 101 erhöht wird.

Die Beschaffung ist Teil einer Elektrifizierungs-Offensive in Australien und Neuseeland. Bis 2030 sollen wie berichtet alle rund 8.000 Busse in dem Bundesstaat komplett auf Elektroantriebe umgestellt werden. Noch in diesem Jahr werden demnach rund 1.000 E-Busse beschafft. Laut David Elliott, Minister für Verkehr und Veteranen, stellte der Bundesstaat 70 Millionen Dollar bereit, um so auch die lokale Fertigung anzukurbeln und Arbeitsplätze zu schaffen.

„Dies ist eine echte Erfolgsgeschichte aus dem Westen Sydneys, und unsere Regierung ist stolz darauf, dass sie an der Produktion des ersten lokal hergestellten Elektrobusses beteiligt ist“, sagt der Premierminister des Bundesstaates, Dominic Perrottet, laut einer Pressemitteilung.

Ihm zufolge beschäftigt Custom Denning in seinem Werk in St. Mary’s derzeit 160 Mitarbeiter. „Unsere Regierung kommt der Sicherung einer saubereren und gesünderen Zukunft für die Menschen in NSW näher, und gleichzeitig werden durch die Umstellung auf Elektrobusse Hunderte von Arbeitsplätzen in der lokalen Fertigung geschaffen, was ein großartiges Ergebnis für unseren Staat ist.“

Die stellvertretende Ministerin für den Großraum Sydney, Elizabeth Mildwater, gab bekannt, dass lokale Hersteller wie Bustech und Custom Buses für weitere Aufträge in Betracht gezogen würden, dessen Busse sich noch in der Testphase befinden würden. Das Unternehmen Nexport ziehe zudem die Eröffnung eines lokalen Werks in Erwägung. Bislang wurden die australischen Elektrobusse von Unternehmen aus dem Ausland, vor allem aus China, hergestellt. Aufträge für E-Busse liegen bereits von einer Reihe von Herstellern vor, darunter BCI, Yutong, BYD-ADL, Nexport BYD Gemilang und Nexport BYD Volgren.

Im Februar des vergangenen Jahres machte die Regierung von NSW den australischen Bushersteller BusTech Group zu einem offiziellen Zulieferer in ihren Bemühungen um die Dekarbonisierung der Busflotte. BusTech reagierte prompt und kündigte an, ein Werk in NSW zu errichten, das noch in diesem Jahr mit der Produktion beginnen soll. Das Unternehmen stellt außerdem Elektrobusse in Fabriken in Südaustralien, Queensland und Tasmanien her.

Der Plan zur Umstellung der NSW-Flotte wurde erstmals 2019 angekündigt. Die Fahrzeuge werden sowohl von öffentlichen als auch privaten Betreibern betrieben, die den Großraum Sydney bedienen. Die Maßnahme dürfte den Informationen von NSW zufolge den Strombedarf des Bundesstaates um fünf bis zehn Prozent erhöhen.

