Volocopter nimmt 153 Millionen Euro ein

Der deutsche E-Flugtaxi-Entwickler Volocopter hat im ersten Signing seiner vom südkoreanischen Investor WP Investment geführten Finanzierungsrunde der Serie E 153 Millionen Euro eingesammelt. Das neue Kapital soll die Zertifizierung des elektrischen Passagierflugtaxis von Volocopter und die Markteinführung in ersten Städten beschleunigen.

Volocopter hatte im März 2021 seine Series-D-Finanzierungsrunde abgeschlossen, die dem Unternehmen insgesamt 200 Millionen Euro eingebracht hat. Die weitere Series-E-Runde ist wohl nötig geworden, da Volocopter Ende des Jahres 2021 seinen geplanten SPAC-Börsengang in den USA abgesagt hatte – das Marktumfeld und die Ergebnisse der Börsengänge einiger Wettbewerber waren nicht vielversprechend.

An der aktuellen Finanzierung haben sich Bestandsinvestoren wie Atlantia und Honeywell beteiligt, es sind aber auch neue Partner hinzugekommen. WP Investment hat im Rahmen der E-Serie nicht nur in Volocopter investiert (und direkt die Finanzierungsrunde mit einer nicht im Detail genannten Summe angeführt), sondern hat direkt einen Joint-Venture-Vertrag mit dem deutschen Unternehmen unterzeichnet. Das Gemeinschaftsunternehmen soll Urban Air Mobility „bald in südkoreanischen Städten“ einführen, so Volocopter. „Wir sind zuversichtlich, dass Volocopter zu den Ersten gehören wird, die UAM in Städte auf der ganzen Welt bringen, nachdem wir Flüge von Volocopter letzten November in Seoul sehen konnten“, sagt Lei Wang, CEO von WP Investment.

„Volocopter pflegt Partnerschaften mit starken Investoren aus der ganzen Welt, was uns hervorragende Mittel gibt, unseren Ansatz weiterzuverfolgen und die Ersten sowohl bei der Zertifizierung als auch auf dem Markt zu sein, noch bevor wir an die Börse gehen“, sagt Christian Bauer, CCO von Volocopter.

