Volocopter meldet ersten bemannten eVTOL-Flug

Der deutsche E-Flugtaxi-Entwickler Volocopter hat den ersten bemannten eVTOL-Flug in Frankreich durchgeführt. Der Flug war Teil einer einwöchigen Testserie zur Evaluierung von Geräuschemissionen.

Im Rahmen dieser Testserie führe Volocopter nicht nur einen, sondern nach eigenen Angaben mehrere bemannte Testflüge mit dem 2X durch. Die Lärm-Tests auf dem Pariser Flugplatz Pontoise wurden gemeinsam mit den Partnern ADP und RATP in Vorbereitung auf die Markteinführung zu den Olympischen und Paralympischen Spielen 2024 in Paris durchgeführt hat.

Wie Volocopter weiter in einem nüchternen Stil mitteilt, sollen die Daten aus den Tests „wichtige Einsichten zur Einführung und Akzeptanz von künftigen UAM-Diensten in und um Paris geben“. In seinem Zitat zeigt sich Christian Bauer, CCO von Volocopter, aber sichtlich stolz. „Wir haben in Paris ein weiteres Mal unsere Pionierleistung unter Beweis gestellt“, sagt der Manager.

„Die Tatsache, dass unser Fluggerät auf einem Pariser Flughafen mit Besatzung fliegen kann, zeigt einer unserer Startstädte aus erster Hand, dass unser Fluggerät eine praktische Ergänzung für potenzielle Flughafen-Stadt-Verbindungen darstellt“, sagt Bauer weiter.

Der erste unbemannte eVTOL-Flug des Unternehmens in Frankreich fand im Juni 2021 auf dem Paris Air Forum statt. Weniger als ein Jahr später erfolgte der erste bemannte Flug. In zwei bis drei Jahren wollen die Partner elektrische Flugtaxis und UAM allgemein kommerziell in Frankreich etablieren, wie Volocopter mitteilt.

Bei dem Flugplatz Pontoise handelt es sich um keinen gewöhnlichen Flughafen, sondern ein spezielles UAM-Testfeld. Das Testfeld befasst sich mit den Herausforderungen dieser neuen Mobilitätsform, indem es die Nutzung, Akzeptanz, Regularien, Technologien und die Industrialisierung von UAM-Lösungen erforscht und umsetzt. Darüber hinaus bietet der Flugplatz, der etwa 35 Kilometer nordwestlich von Paris liegt, „eine realistische und sichere Umgebung für UAM-Tests“.

volocopter.com