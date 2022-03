SAIC-GM-Wuling will NEV-Absatz verdoppeln

SAIC-GM-Wuling strebt bereits 2023 einen Jahresabsatz von einer Million New Energy Vehicles (NEV) an. Das chinesische Joint Venture will dazu auch stark in die Entwicklung und auch ein eigenes Batteriewerk in China investieren.

SAIC-GM-Wuling stellt den in China sehr beliebten Hongguang Mini EV her und hat bisher insgesamt 800.000 NEVs verkauft, davon 452.238 im Jahr 2021. Das neue Absatzziel von einer Million NEV in 2023 würde also gegenüber 2021 mehr als einer Verdopplung entsprechen.

Wichtigstes Modell dabei ist der Mini EV, der kumulierte Absatz des E-Kleinstwagens überstieg Ende vergangenen Jahres 550.000 Einheiten. Im September 2021 wurde eine neue Top-Version in Aussicht gestellt.

Zudem wurde im November das noch kleinere Modell Nano EV vorgestellt, das nochmals 42 Zentimeter kürzer ist. Wuling hofft aber, dass der Nano EV ähnlich einschlägt wie der Mini EV, der bei den Modellen in 2021 über Monate die NEV-Statistik in China angeführt hat. Die Technik von dem Bestseller übernimmt der Nano EV – beide basieren auf der GSEV-Architektur (Global Small Electric Vehicle) des Unternehmens.

SAIC-GM-Wuling will seine Anstrengungen für Kerntechnologien wie Batterien, Motoren und elektrische Steuerungen verstärken. Das Unternehmen plant eine Produktionsstätte für Batterien mit einer Jahreskapazität von 20 GWh für Batteriesysteme und 20 GWh für Batteriezellen.

Nähere Details zu den geplanten Produktionsstätten sind noch nicht bekannt, sie dürften aber in unmittelbarer Nähe des Hauptsitzes entstehen. Wuling – mit vollem Namen Liuzhou Wuling Automobile – sitzt in der Stadt Liuzhou in der autonomen Region Guangxi im Süden Chinas nahe der Grenze zu Vietnam.

cnevpost.com