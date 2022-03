Romeo Power und Wrightspeed entwickeln Nfz-Umrüstkits

In den USA haben sich der Batteriehersteller Romeo Power und der Umrüster Wrightspeed zusammengeschlossen, um Umrüstkits für die Elektrifizierung bestehender Busse sowie mittelschwerer und schwerer Lkw zu entwickeln und anzubieten.

Die „Powertrain in a Crate“-Kits werden E-Antriebe von Wrightspeed mit Batteriepacks von Romeo Power kombinieren, wie Romeo mitteilt. Die Batteriepacks werden beginnend in diesem Jahr in Romeo Powers neuem Werk in Cypress im US-Bundesstaat Kalifornien hergestellt.

Der Rest der „Powertrain in a Crate“-Lösung wird in Wrightspeeds Werk im kalifornischen Alameda montiert. Diese sollen spezifisch für das Fahrgestell entwickelt werden. Das komplette System soll dann an Werkstätten vor Ort geliefert werden, die dann den Einbau in die Fahrzeuge übernehmen. Teilweise sollen das auch die Betreiber von Lkw- oder Schulbusflotten in ihren eigenen Werken durchführen können.

Laut beiden Unternehmen gibt es in den USA über eine Million Busse und Lkw, die „Kandidaten“ für eine Umrüstung auf E-Antriebe eignen – zu „viel geringeren Vorabkosten als der Kauf neuer Batterie-elektrischer Fahrzeuge“. Technische Daten der Umrüstlösung werden in der Mitteilung nicht genannt.

„Die fortschrittlichen Elektrifizierungslösungen von Romeo Power für komplexe Nutzfahrzeuganwendungen passen perfekt zu unserem Route-Antriebssystem“, sagt Alan Dowdell, amtierender CEO von Wrightspeed. „Wir sind besonders beeindruckt von ihrem hohen Maß an Sicherheit, Packungsdichte und Modularität.“ Gemeinsam wolle man „einen neuen Standard in Leistung und Effizienz für elektrische Busse und Lkw“ setzen. „Wir sind von der Technologie und dem Geschäftsmodell von Wrightspeed genauso begeistert wie von unserer neuen Partnerschaft“, sagt Susan Brennan, CEO von Romeo.

