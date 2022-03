eMobility Update: BMW iX1 Teaser, Audi plant E-Kleinwagen, VW Software 3.0, Polizei mit Tesla Model Y

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Hallo zum „eMobility Update“. Diese Themen aus der Welt der Elektromobilität bewegen uns heute: BMW verrät erste Daten zum iX1 ++ VW nennt Details zur Software 3.0 ++ Audi plant auch elektrische Kleinwagen ++ Repower will rein elektrische Flotte ++ Und Schweizer Polizei schafft Tesla Model Y an ++

#1 – BMW iX1 mit über 400 km Reichweite

Der BMW iX1 wird konkreter. Der Hersteller hat zu dem geplanten kleineren Elektro-SUV erste Daten und ein Teaserbild veröffentlicht. Demnach kommt das Modell auf eine Norm-Reichweite von über 400 Kilometer. Ungewöhnlich ist der Weg, auf dem BMW diese Informationen veröffentlicht hat: Üblicherweise werden derartige Infos vor dem Marktstart wohl geplant über die Presse-Verteiler als Mitteilung veröffentlicht.

#2 – VW nennt weitere Details zu 3.0-Software

Volkswagen hat weitere Features der Software-Generation 3.0 für die MEB-Modelle genannt. Die Wolfsburger versprechen sich davon einen „Innovationsschub für die ID.-Familie“. Teilweise geht es aber auch um deutlich profanere Änderungen wie etwa die Anzeige des Ladestands. Angekündigt hatte VW die Software bereits im Dezember, damals aber mit dem Fokus auf die erhöhte Ladeleistung der MEB-Modelle mit der großen Batterie, die in der Praxis um bis zu 50 Kilometer höhere Reichweite und die verbesserte Multistopp-Routenplanung.

#3 – Audi plant auch Elektro-Kleinwagen

Die VW-Tochter Audi will offenbar auch elektrische Kleinwagen produzieren. Laut Entwicklungsvorstand Oliver Hoffmann sollen bis 2027 alle Kernsegmente elektrifiziert werden. Dazu zählt der Manager auch Kleinwagen, in der Autobranche auch als A-Segment bekannt. „Wir werden bis 2027 alle Kernsegmente elektrifizieren“, sagte Hoffmann der „Automobilwoche“. Konkrete Modelle kündigte Hoffmann zwar noch nicht an.

#4 – Repower will Flotte bis 2024 elektrifizieren

Der Schweizer Energieversorger Repower will bis Ende 2024 über eine komplett elektrifizierte Flotte verfügen. Dafür wird das Unternehmen mit Sitz im Kanton Graubünden rund 100 Elektrofahrzeuge einsetzen. In der Mitteilung dazu spricht Repower von „Elektrofahrzeugen“, worunter neben Batterie-elektrischen Autos auch Plug-in-Hybride und Brennstoffzellenautos fallen.

#5 – Schweizer Polizei schafft Tesla Model Y an

Und wir bleiben noch in der Schweiz: Dort hat die Kantonspolizei St. Gallen vier Tesla Model Y angeschafft. Künftig dürften noch weitere E-Fahrzeuge in die Flotte aufgenommen werden: Bis Ende 2025 soll ein Fünftel der Polizei-Flotte rein elektrisch sein.

