London: RATP Dev will 75 weitere E-Busse

Der ÖPNV-Betreiber RATP Dev in London will weitere 75 Elektrobusse beschaffen, davon 54 Doppeldecker und 21 Eindecker. Möglich macht dies ein bei der Bank HSBC aufgenommenes Darlehen in Höhe von 30 Millionen Pfund.

Bisher ist es nur eine Absichtserklärung nach der Kreditzusage durch die Großbank über die umgerechnet 36 Millionen Euro und noch kein konkret vergebener Auftrag – offiziell ist also noch unklar, bei dem die 75 Fahrzeuge bestellt werden. Beste Chancen dürfte die Herstellerkooperation von BYD und ADL haben, bei der RATP Dev London zuvor bereits insgesamt 260 E-Busse geordert hatte.

Der Einsatz der Fahrzeuge ist hingegen klarer: RATP Dev London plant, bis Mitte dieses Jahres 15 Elektrobus-Linien zu betreiben und sechs seiner Depots für E-Busse umrüsten zu lassen. „Der Transportsektor ist jetzt der größte Treibhausgase ausstoßende Sektor im Vereinigten Königreich“, sagt Rob King, Head of Sustainable Finance bei HSBC, laut dem Portal „CityA.M.“. „RATP Dev Transit London hat elektrische Verkehrsmittel als saubere und nachhaltige langfristige Lösung für die Anforderungen des öffentlichen Verkehrs in London identifiziert, und wir freuen uns sehr, mit dem Unternehmen an der Bereitstellung dieser grünen Darlehensfinanzierung zusammenzuarbeiten.“

John Keenan, CFO von RATP Dev, ergänzt: „Wir freuen uns, Hand in Hand mit HSBC UK und Transport for London zu arbeiten, um neue Elektrobusse zu liefern und nachhaltige Lösungen für den öffentlichen Verkehr mit Umweltvorteilen für alle Londoner bereitzustellen.“

cityam.com