Elli und Mitnetz Strom testen Netzintegration von E-Fahrzeugen

In einem gemeinsamen Pilotprojekt werden Elli und Mitnetz Strom in den kommenden Monaten optimierte Ladestrategien erproben. Das Vorhaben hat ein effizientes Zusammenspiel zwischen Stromnetz und Elektromobilität zum Ziel. Zum Einsatz kommen E-Fahrzeuge des VW-Konzerns.

Die Veränderung großer Teile der Mobilität in Richtung Elektrifizierung bringe neue Herausforderungen mit sich. So wachsen die Anforderungen an die Verteilernetze und es müsse darauf geachtet werden, dass die Netze nicht überlastet werden, schreibt der VW-Konzern in einer Mitteilung. Gerade angesichts des wachsenden Anteils an erneuerbaren Energien erachtet der Konzern deshalb passende Speichermöglichkeiten als erforderlich, denn „Sonne und Wind liefern nicht gleichmäßig Energie“.

Der VW-Ladedienstleister Elli und der Verteilnetzbetreiber Mitnetz Strom wollen in dem Projekt nun aufzeigen, wie mit „zeitvariablen, monetären Anreizen kundenfreundliche Produkte zum intelligenten Laden von Elektrofahrzeugen“ umgesetzt werden können. Dabei sollen sowohl die regionale Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien als auch die verfügbaren Kapazitäten im Verteilnetz berücksichtigt werden. Nähere Angaben zum Umfang, wie etwa die Anzahl der eingebundenen Ladepunkte, macht VW in der Mitteilung nicht.

„Regional erzeugter Wind- und Solarstrom, der bis zur Fertigstellung des Netzausbaus in höheren Spannungsebenen ansonsten abgeschaltet werden müsste, kann gezielt zum Laden von Elektroautos genutzt werden“, heißt es in der Mitteilung weiter. Eine Software stimme die geplanten Ladevorgänge zwischen E-Autos und Netzbetreiber ab, wodurch Engpässe im Ortsnetz verhindert und die vorhandene Netzkapazität bestmöglich genutzt werde.

„Das smarte Laden in unserer Pilotanwendung unterstützt die Energiewende in vielen Dimensionen. Die Nutzung von lokalem Strom aus erneuerbaren Energien wird erhöht und das Mobilitätsbedürfnis des Kunden sichergestellt“, erläutert Niklas Schirmer, Vice President Strategy der Volkswagen Group Charging GmbH. Der Kunde soll dabei geringeren Strompreisen profitieren können.

Das Vorhaben soll im Umfeld des Volkswagen-Standortes Zwickau umgesetzt werden. Aus den Erkenntnissen der Pilotanwendung will VW konkrete Handlungsempfehlungen „für die weitere Ausgestaltung des rechtlichen und regulatorischen Rahmens“ erstellen. Außerdem soll ein skalierbares Konzept für einen sicheren und effizienten Datenaustausch zwischen Kunden, Lieferanten und Netzbetreibern erarbeitet werden.

„Die zukünftige Energiewelt erfordert neue intelligente Datenwege für den Datenaustausch zwischen Netzbetreibern und Marktakteuren“, sagt Henning Schuster, Geschäftsführer des Beratungsunternehmens E-Bridge Consulting, das die Pilotanwendung inhaltlich und organisatorisch unterstützt. „Wir wollen nun ausprobieren, welche Konzepte für die Netzintegration von E-Mobility sinnvoll sind.“

volkswagen-newsroom.com