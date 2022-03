Technotrans entwickelt Kühllösung für Akkutausch-Stationen von Nio

Der Technologie- und Dienstleistungskonzern Technotrans unterstützt den chinesischen Elektroauto-Hersteller Nio bei seinen Akkutausch-Anlagen in Europa. Das im Münsterland ansässige Unternehmen hat den Prototypen einer Kühllösung in einer Nio-Station in Oslo installiert.

Im Konkreten ist der Kooperationspartner für Technotrans das auf die Produktion und den Vertrieb der Fahrzeugbatterien spezialisierte und zum Nio-Konzern gehörende Unternehmen Swap aus Shanghai. Bei der Tauschstation in Oslo soll es sich um die erste der Chinesen auf europäischen Boden handeln.

Laut Technotrans ist der Prototyp dort erfolgreich im Einsatz. Technotrans habe seine Leistungsfähigkeit bewiesen und eine exakt auf den Bedarf zugeschnittene Lösung entwickelt. „Jede Batterie ist anders“, erläutert Andreas Seifert, für den asiatischen Markt verantwortlicher Business Development Director bei technotrans. „In der Station werden alte, neue, halb geladene oder komplett leere Akkus angenommen und aufgeladen. Jeder Akku benötigt daher eine individuelle Kühlung.“

Die Lösung verfügt laut Technotrans über ein CE-Qualitätssiegel. Sie zeichne sich durch eine bis zu 22 Kilowatt starke flüssigkeitsbasierte Kühlung aus einem Glykol-Wasser-Gemisch aus. Mit der Entwicklung startete das Unternehmen vor rund einem Jahr.

Die Zusammenarbeit mit Nio könnte Technotrans künftig mehr Geschäft bringen: Laut Seifert habe der Auftrag das Potenzial, der Startschuss für eine langfristige enge Zusammenarbeit mit Nio zu sein. Der chinesische Hersteller plant die weitere Erschließung des europäischen Marktes bis 2025 mit insgesamt 1.000 Power Swap Stations. Bereits Ende dieses Jahres sollen 50 Anlagen an verschiedenen Standorten in Europa stehen.

Der chinesische Elektroauto-Hersteller treibt den Ausbau von Batterietausch-Stationen mit großem Tempo voran. Im Januar waren in China 828 solcher Stationen in Betrieb. Kurz zuvor wurde auch die erste Nio-Batterietauschstation in Europa eröffnet.

Im September 2021 hatte Nio angekündigt, sein Netz an Batterietauschstationen bis zum 31. Januar massiv ausbauen zu wollen. Zu diesem Zeitpunkt verfügte Nio noch nur über 99 Batterietauschstationen, die sich vor allem auf die Autobahnen konzentrierten – zunächst sogar vorrangig auf den Korridor zwischen Peking und Shanghai.

technotrans.de