Solaris liefert Urbino 12 electric nach Serbien und Polen

Novi Sad wird die erste serbische Stadt mit elektrischen Solaris-Bussen. Das Verkehrsunternehmen JGSP Novi Sad hat beim polnischen Hersteller zehn Solaris Urbino 12 electric samt der Ladeinfrastruktur bestellt. Auch aus Polen hat Solaris einen weiteren Auftrag erhalten.

Die für Serbien bestellten Urbino 12 electric werden mit 160-kW-Zentralmotoren sowie High-Power-Batterien des polnischen Herstellers ausgestattet. Die Akkus verfügen über eine Gesamtkapazität von 90 kWh und können sowohl per Stecker als auch mittels Pantografen geladen werden. Die Lieferungen der Fahrzeuge sollen Anfang 2023 abgeschlossen werden.

An Ladeinfrastruktur wird Solaris fünf Ladegeräte für die Ladung per Stecker und drei Pantograf-Ladestationen liefern. Der gesamte Auftragswert beläuft sich laut den Angaben in einer Mitteilung auf 6,2 Millionen Euro. Finanziert wurde der Kauf der elektrischen Fahrzeuge durch die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung im Rahmen des Projektes „Green Cities Framework 2 W2 – Novi Sad Electric Buses“.

Während der künftige Einsatz von Solaris-E-Bussen der erste in dem Land sein wird, arbeiten JGSP Novi Sad und Solaris schon länger zusammen: Zuvor hatte JGSP Novi Sad bei dem Busbauer unter anderem sechs Urbino 12 CNG gekauft, so Solaris.

Der Hersteller gibt an, dass die ersten Solaris-Busse im Jahr 2011 in Serbien eintrafen, insgesamt seien bisher mehr als 200 Busse in das Land geliefert worden. Auf europäischen Straßen seinen inzwischen über 1.200 Urbino electric unterwegs.

Unterdessen hat Solaris auch einen Auftrag aus Polen erhalten. Drei Urbino 12 electric wird der Hersteller innerhalb eines Jahres in die Stadt Zakopane liefern. Der Vertrag umfasst auch eine Lieferung von zwei Ladegeräten für den Betriebshof, zwei Pantograph-Ladestationen und eines mobilen Ladegeräts. Der Auftragswert beläuft sich hierbei auf run 2,6 Millionen Euro (12 Millionen PLN).

„Zakopane ist eins der schönsten und meistbesuchten Touristenziele in Polen. Wir freuen uns sehr darüber, dass weitere elektrische Solaris-Fahrzeuge ihre Dienste sowohl den Stadtbewohnern als auch den Touristen leisten werden“, lässt sich Petros Spinaris, Vorstandsmitglied von Solaris und zuständig für Vertrieb, Marketing und Aftersales in einer Mitteilung zitieren. „Wir sind sehr stolz darauf, dass es eben unsere Lösungen sind, die zur Förderung des emissionsfreien öffentlichen Personennahverkehrs an diesem einzigartigen Ort beitragen.“

Die Busse für Zakopane werden mit Solaris-High-Energy-Batterien mit einer Kapazität von über 350 kWh ausgestattet. MobilEye- und MirrorEye-Systeme sollen für eine optimale Sicht im bergigen Gelände der Podhale-Region mit extremen wechselhaften Wetterverhältnissen sorgen.

Auch mit der Stadt im Tatra-Gebirge besteht eine langjährige Zusammenarbeit, so Solaris. Im Jahr 2013 wurde der elektrische Urbino in Zakopane erprobt. 2016 lieferte Solaris aufgrund des Vertrags mit dem städtischen Unternehmen Tesko vier Urbino 8,9 LE nach Zakopane aus. Diese von allen emissionsfreien Solaris-Bussen kürzesten Modelle wurden auf den ersten regulären Buslinien in der Stadtgeschichte eingesetzt.

solarisbus.com (Serbien), solarisbus.com (Polen)