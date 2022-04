eMobility update: Sono Motors produziert Sion bei Valmet, Rolls-Royce Spectre im Wintertest, Scania E-Lkw

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Willkommen zum „eMobility Update“! Die folgenden News und Highlights der Elektromobilität haben wir für Sie in dieser Sendung: Rolls-Royce schließt Wintertests ab ++ Elektro-Trucks im Bergbau ++ Sono Motors produziert den Sion bei Valmet ++ Tübingen baut Ladenetz aus ++ Und CATL-Werk in Erfurt startet bald ++

#1 – Rolls-Royce Spectre im Wintertest

Rolls-Royce hat mit seinem ersten Elektromodell Spectre die Wintertests am Polarkreis abgeschlossen – bei Temperaturen von bis zu minus 40 Grad. Damit ist rund ein Viertel der insgesamt 2,5 Millionen Testkilometer absolviert. Die Wintererprobung fand im Testzentrum der BMW Group im schwedischen Arjeplog statt, 55 Kilometer vom Polarkreis entfernt.

#2 – Elektro-Trucks für Bergbau in Nordschweden

Die Elektromobilität kennt keine Grenzen: Scania will schwere Trucks mit E-Antrieben jetzt auch unter den rauen Bedingungen des Bergbaus in Nordschweden einsetzen. Ein 74-Tonnen-Fahrzeug soll noch in diesem Frühjahr geliefert werden und dann auf öffentlichen Straßen zum Einsatz kommen.

#3 – Sono lässt den Sion bei Valmet produzieren

Sono Motors wechselt für die Serienproduktion seines Solar-Elektroautos den Auftragsfertiger. Das in München ansässige Unternehmen hat mit Valmet Automotive eine verbindliche Vereinbarung über die Produktion des Sion unterzeichnet. Nachdem sich bereits angedeutet hatte, dass aus der 2019 angekündigten Produktion des Sion durch National Electric Vehicle Sweden nichts wird, soll der Sion nun also bei Valmet in Finnland vom Band rollen.

#4 – Tübingen baut Ladeinfrastruktur aus

Die Ladeinfrastruktur im Tübinger Stadtgebiet soll in diesem Jahr deutlich wachsen, wie die Stadtwerke mitteilen: von derzeit 80 auf dann 234 Ladepunkte. Auch das Sharing-Angebot COONO soll vergrößert werden. An jedem der neuen Standorte sind zwei Ladesäulen mit je zwei Ladepunkten geplant.

#5 – CATL-Batteriewerk in Erfurt im Endspurt

Der chinesische Batteriehersteller CATL will die Zellproduktion in seinem neuen Werk in Thüringen in der zweiten Hälfte dieses Jahres hochfahren. „Wir sind im Endspurt“, sagte CATL-Europachef Matthias Zentgraf am Montag in Arnstadt beim Erhalt einer Betriebsgenehmigung des Landes Thüringen für die erste Ausbaustufe des Werks.

