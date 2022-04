Gogoro debütiert an der Nasdaq

Gogoro hat seinen Börsengang in den USA vollzogen. Der taiwanesische Elektroroller- und Batterietausch-Anbieter schloss seine Fusion mit der Zweckgesellschaft Poema Global ab und notiert nun an der Nasdaq unter dem Tickersymbolen „GGR“ und „GGROW“.

Gogoro erwartet durch den Börsengang Einnahmen in Höhe von etwa 335 Millionen US-Dollar. Die Summe macht das Unternehmen nicht selbst in einer Mitteilung zum Börsenstart bekannt, sondern wird von der Plattform „Techcrunch“ in einem Bericht genannt.

Die frischen Mittel will das Unternehmen nutzen, um sein Geschäft weiter auszubauen. Dabei konzentriere sich Gogoro vor allem auf dicht besiedelte asiatische Städte, in denen sich Zweiräder bereits bewährt haben. So solle die Expansion in Taiwan fortgesetzt und das Geschäft allgemein auf größere Märkte wie China, Indien und Indonesien ausgedehnt werden.

In Taiwan ist das Gogoro Battery Swapping zum De-facto-Standard für Zweiräder geworden: 95 Prozent der elektrischen Zweiräder nutzen die Batterien, die an 2.300 Stationen im Land getauscht werden können.

Im März stellte Gogoro den Prototyp einer Lithium-Keramik-Feststoffbatterie für den Zweirad-Batteriewechsel vor. Der von Gogoro und dem Feststoffbatterie-Spezialisten ProLogium Technology gemeinsam entwickelte Prototyp lässt sich in die bestehenden Fahrzeuge und das Akkutausch-Netzwerk von Gogoro integrieren. Ab wann die Batterien in das Tauschsystem eingebracht werden sollen, ist nicht bekannt.

Zusammen mit Foxconn, dem indonesischen Investitionsministerium und weiteren Partnern hat sich Gogoro auf die Schaffung eines Ökosystems rund um die E-Mobilität in Indonesien verständigt. Das System soll aber deutlich mehr als die Wechselakkus für Gogoro-Roller umfassen.

Zu den Investoren von Gogoro gehören unter anderem Dr. Samuel Yin, Gründer und Vorsitzender der Ruentex Group, Investmentgesellschaften wie Generation Investment Management und Temasek sowie die Hon Hai (Foxconn) Technology Group und die GoTo Group.

