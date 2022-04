Xinyu Liu wird neuer CEO von MG Motor Europe

Der chinesische Automobilhersteller SAIC Motor hat einen neuen CEO für MG Motor Europe ernannt. Xinyu Liu tritt ab sofort die Nachfolge von Matt Lei an und ist für alle Geschäftsaktivitäten von MG Motor in Europa verantwortlich.

Xinyu Liu ist bereits seit 20 Jahren in der Automobilindustrie tätig, wie SAIC in einer Mitteilung schreibt. Zu MG Motor Europe kam er im Jahr 2019. Im März 2020 wurde Liu zum CEO von MG Motor Frankreich ernannt. Laut SAIC wurde die erneuerte Marke unter seiner Führung dort erfolgreich eingeführt. In dieser Zeit sei das Unternehmen auf mehr als 120 Brandstores in allen Regionen Frankreichs gewachsen.

Bevor Liu seine Arbeit in Europa aufnahm, hatte er die Position des Executive Director der Skoda-Sparte des Joint Ventures SAIC Volkswagen inne. In dieser Funktion war er für die Bereiche Vertrieb, Marke und Marketing, Vertriebsnetzentwicklung und Kundendienst verantwortlich und leitete ein Team von 420 Mitarbeitern. Davor hatte er verschiedene Managementpositionen in der Lieferkette und im Einkauf des SAIC-Volkswagen-Joint-Ventures inne.

„Im Jahr 2021 haben wir unseren Absatz in Europa verdreifacht“, sagt Xinyu Liu und fügt mit Blick in die Zukunft hinzu: „2022 besteht die Herausforderung für uns darin, unseren Erfolg erneut zu verdreifachen.“

MG Motor bietet in Europa eine Reihe von Elektromodellen an. Zuletzt hat MG Motor ein neues Elektromodell angekündigt, das im vierten Quartal dieses Jahres vorgestellt werden soll. Der 4,3 Meter lange Hatchback namens MG4 soll unter anderem dem VW ID.3 Konkurrenz machen.

Medienberichten zufolge will MG Motor zudem einen elektrischen Kleinstwagen für die globalen Märkte auf Basis der Plattform des in China äußerst beliebten Mini EV des Joint Ventures SAIC-GM-Wuling auf den Markt bringen – etwa in Indien.

Im Februar hatte das Unternehmen die Markteinführung seines Elektro-Kombis MG5 Electric in Kontinentaleuropa angekündigt. In Deutschland starten die Preise dann bei 38.490 Euro vor und 28.920 Euro nach Förderung. Ein günstigeres Basismodell folgt später.

