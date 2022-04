VBZ setzt acht Elektrobusse von Hess ein

Die Verkehrsbetriebe Zürich (VBZ) bringen acht neue Elektrobusse auf die Straßen der Schweizer Stadt. Die Fahrzeuge von Hess werden sukzessive auf mehreren Quartierlinien ihren Einsatz aufnehmen. Bis Ende 2023 soll die VBZ-Flotte mehr als 40 rein Batterie-elektrisch angetriebene Busse zählen.

Laut VBZ werden die in der Schweiz produzierten Fahrzeuge auf den Linien 35, 38, 39, 73 und teilweise 40 eingesetzt. Geladen werden sie an neuen Ladestationen in der Garage Hardau, der Strom soll vollständig aus erneuerbaren Energien gewonnen werden. Damit würden mehr als 150.000 Liter Diesel und rund 400 Tonnen CO2 pro Jahr eingespart, so VBZ in einer Mitteilung.

Bereits im Einsatz – auf den Regionallinien 161 und 165 – sind seit dem Frühling vier Batterie-Gelenkbusse des Herstellers MAN. Für den Herbst ist zudem der Einsatz von 15 zwölf Meter langen Elektro-Standardbussen von MAN geplant. Hinzukommen sollen außerdem 21 weitere Batterie-Gelenkbusse.

Im Untergeschoss der Garage entsteht derweil eine Ladeinfrastruktur, um bis zu 75 Elektrobusse in den Betriebspausen laden zu können. In einem ersten Schritt wird der Standort, wie berichtet, mit 45 Ladestationen von Siemens ausgestattet – davon 30 mit einer Ladeleistung von 100 kW und 15 mit 150 kW.

Mit der Inbetriebnahme weiterer Batteriebusse in den kommenden Jahren sollen nach und nach zusätzliche Ladestationen in Betrieb genommen werden. „Für die Stromversorgung der Elektrobus-Flotte installierten wir sieben Transformatoren mit einer Gesamtleistung von 7000 kW“, erläutert Peter Vogler, Leiter Netzdienstleistungen ewz. „Mit dieser Leistung könnten in der Stadt Zürich bis zu 5000 Wohnungen versorgt werden.“

stadt-zuerich.ch