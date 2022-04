Hyzon Motors liefert 18 Brennstoffzellen-Lkw an Hylane

Hyzon Motors wird 18 Brennstoffzellen-Lkw an das neue deutsche Unternehmen Hylane liefern. Der US-Hersteller hat einen Auftrag von der auf die Vermietung von Fahrzeugen spezialisierte Tochtergesellschaft der DEVK Versicherung erhalten.

Die Auslieferung der Fahrzeuge soll voraussichtlich Ende 2022 beginnen, teilt Hyzon mit. Flottenbesitzer können sie dann im Rahmen des Mobilitätsmodells von Hylane über einen Mietvertrag in ihrem Betrieb einsetzen.

„Hyzon hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Verkehr durch emissionsfreie, wasserstoffbetriebene Fahrzeuge zu dekarbonisieren“, erläutert Craig Knight, CEO und Mitbegründer von Hyzon. „Durch das nachhaltige Mobilitätsprogramm von Hylane können Kunden in ganz Deutschland aus erster Hand die Fahrzeugleistung, die Zufriedenheit der Fahrer und die Emissionsreduzierung von Hyzons Brennstoffzellen-Elektro-Lkw erleben.“

Erst vor einigen Monaten hat Hyzon Motors eine europäische Produktionsstätte in den Niederlanden eröffnet. Sie soll dem Unternehmen als Drehscheibe für den Absatz dienen. Noch in diesem Jahr sollen dort bis zu 1.000 Trucks vom Band rollen, wie das unternehmen im Dezember 2021 mitteilte. Wir haben uns die Produktion genauer angeschaut, mehr dazu lesen Sie hier. Erste Brennstoffzellen-Lkw an europäische Kunden lieferte das Unternehmen im August 2021 aus.

hyzonmotors.com