Lucid stellt Performance-Version des Air vor

Lucid Motors hat das Modellportfolio bei seiner elektrischen Luxuslimousine Air um eine Version erweitert. Mit 783 kW ist der Grand Touring Performance die leistungsstärkste Version des Air. Die Auslieferungen in den USA beginnen im Juli 2022 zu Preisen ab 179.000 Dollar.

Als Lucid Motors die Serienversion des Air im Jahr 2020 vorgestellt hat, wurden vier Varianten angekündigt: Das Basismodell ohne Namenszusatz, der Lucid Air „Tour“ (456 kW), der „Grand Touring“ (588 kW) und die 794 kW starke „Dream Edition“. Mit jener Variante sind auch im Oktober 2021 die Auslieferungen des Air gestartet. Inzwischen wurden aber auch die ersten Exemplare des „Grand Touring“ – also der reichweitenstärksten Version mit bis zu 837 Kilometer nach EPA – an Kunden übergeben.

Der nun angekündigte Performance-Ableger des „Grand Touring“ soll auf eine geschätzte EPA-Reichweite von 446 Meilen kommen, also umgerechnet 718 Kilometer. Mit einer Leistung von 783 kW ist der „Grand Touring Performance“ zwar deutlich stärker als der zugrunde liegende „Grand Touring“, kommt aber nicht ganz an die „Dream Edition“ heran. Aber: Da es sich bei der „Dream Edition“ (wie der Name nahe legt) um eine limitierte Sonderedition handelt, die längst ausverkauft ist, wird der „Grand Touring Performance“ die stärkste frei verkäufliche Version des Air sein.

Allerdings muss auch erwähnt werden, dass Lucid die bei der Premiere im Jahr 2020 genannten Leistungsangaben inzwischen etwas nach oben korrigiert hat – der „Grand Touring“ wird nun mit 610 kW angegeben, die „Dream Edition“ mit bis zu 828 kW. Die Einordnung des „Grand Touring Performance“ zwischen diesen beiden Modellen bleibt aber gleich. Mit 2,6 Sekunden von 0 auf 60 mph (96 km/h) ist das neue Modell auch nur 0,1 Sekunden langsamer als die „Dream Edition“.

– ANZEIGE –



Bei der Ausstattung sind beide „Grand Touring“-Versionen gleich, egal ob Performance oder nicht. Zu den Merkmalen gehören unter anderem das 34 Zoll große Glascockpit mit 5K-Displays, das Fahrassistenzsystem „DreamDrive Pro“ mit Lidar, 20-fach einstellbare Sitze (belüftet und beheizt) sowie das 900-Volt-Schnellladesystem.

Die Auslieferungen des „Grand Touring Performance“ sollen im Juli dieses Jahres in den USA starten, das Modell kann zu Preisen ab 179.000 Dollar (165.000 Euro) bestellt werden. Wie im vergangenen Jahr berichtet will Lucid 2022 auch in Deutschland starten. Welche Versionen des Air dann zu welchen Preisen angeboten werden, ist noch nicht bekannt.

carscoops.com, electrek.co, lucidmotors.com