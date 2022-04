Japan: Porsche und Audi gründen Lade-Allianz

Porsche und Audi haben in Japan eine „Premium Charging Alliance“ gegründet, durch die BEV-Kunden der Marken ab Juli 2022 die Schnellladestationen beider Unternehmen nutzen können – sowohl bei den Händlern als auch in den Innenstädten.

Wie Porsche mitteilt, sollen die Kunden dann landesweit 50 Porsche-Turbolader an 41 Standorten sowie 52 Ladeeinheiten von Audi Japan nutzen können – also 102 Ladestationen insgesamt. Von den Porsche-Ladestationen sind 37 Säulen an 33 Porsche-Zentren (von 45 in ganz Japan) in Betrieb. Dazu kommen sieben Standorte mit insgesamt zwölf Ladesäulen „als Teil der städtischen Ladeinfrastruktur, darunter eine im Porsche Experience Center“.

Aktuell bieten die CHAdeMO-Ladepunkte von Porsche eine Leistung von bis zu 90 kW. Bis zum Sommer sollen die Geräte auf eine Leistung von 150 kW nachgerüstet werden. Damit soll die Batterie eines Porsche Taycan in 24 Minuten auf 80 Prozent geladen werden können. Legt man das Ladefenster von zehn auf 80 Prozent bei der netto 83,7 kWh großen Taycan-Batterie zu Grunde, entspricht das einer durchschnittlichen Ladeleistung von 147 kW. Der Taycan mit CHAdeMO kann also beinahe die ganzen 24 Minuten mit der vollen Ladeleistung der Säulen laden – auch in Europa kann der Taycan die maximale Ladeleistung von bis zu 270 kW mit CCS inzwischen deutlich länger halten.

„Japan engagiert sich sehr beim Ausbau des öffentlichen Ladenetzes; wir glauben zugleich, dass die Ladegeschwindigkeit noch nicht hoch genug ist“, sagt Michael Kirsch, CEO von Porsche Japan. „Porsche sieht sich als Pionier auf dem Gebiet des Schnellladens. Mit der Premium Charging Alliance wollen wir uns mit anderen Unternehmen zusammentun, die ebenfalls schnelles Laden anbieten.“

