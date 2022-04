Neue E-Busse für Hongkong

Kowloon Motor Bus (KMB), das größte Busunternehmen in Hongkong, hat 16 E-Busse von BYD in Betrieb genommen und bei BYD-ADL zudem 52 E-Doppeldeckerbusse bestellt, die im kommenden Jahr geliefert werden sollen.

Bei den 16 E-Bussen von BYD, die nun in Betrieb gegangen sind, handelt es sich um einstöckige Solobusse. KMB hatte eigenen Angaben zufolge zuvor die Test- und Genehmigungsverfahren für die Fahrzeuge abgeschlossen. Die Fahrzeuge sollen sukzessive auf stark befahrenen Korridoren eingesetzt werden, unter anderem der Linie 6.

KMB hatte bereits Elektro-Eindecker von BYD in Betrieb. Der ÖPNV-Betreiber lobt in der Mitteilung die Verbesserungen an dem neuen Modell: Es sei vier Prozent leichter, habe eine um 16 Prozent erhöhte Passagierkapazität (81 Fahrgäste) und der Ladevorgang sei um ganze zwei Stunden schneller.

Zudem hat KMB 52 Elektro-Doppeldecker bei BYD-ADL gekauft. Das Modell wird in der Mitteilung nicht genannt, es könnte sich aber um einen Ableger des im Vereinigten Königreich verbreiteten Enviro EV400 handeln. Die Doppeldecker sollen demnach die Blade-Batterie von BYD nutzen und über Solarpaneele auf dem Fahrzeugdach verfügen. Die Reichweite wird mit bis zu 300 Kilometern angegeben, jeder Bus soll bis zu 120 Fahrgäste transportieren können.

Damit wird die Anzahl der von KMB eingesetzten E-Busse 2023 auf insgesamt 82 steigen. Danach dürften es schnell mehr werden: Bis zum Jahr 2025 will KMB weitere 500 Strombusse beschaffen.

it-times.de, kmb.hk