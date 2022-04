Video: VW ID. Buzz – von der Studie bis zur Serienreife

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

In einer neuen Dokumentation zeichnet Volkswagen Nutzfahrzeuge die Entwicklung des vollelektrischen ID. Buzz von der Studie bis zur Serienreife nach. Auf Twitter zeigt VW derweil, wie eine mögliche Pickup-Version des ID. Buzz aussehen könnte.

Bereits Anfang 2017 zeigte Volkswagen auf der Messe in Detroit einen E-Bulli. Seit diesem Zeitpunkt wartet die Welt gespannt auf den ID. Buzz. Nach fünf Jahren des Wartens ist es in diesem Jahr endlich so weit. Der VW ID. Buzz kommt auf den Markt.

In einem jetzt veröffentlichen Video gibt Volkswagen Nutzfahrzeuge einen Einblick in die Entwicklung der letzten zwei Jahre. Von den ersten Fahrzeugen, die zu Testzwecken noch in Handarbeit bei Volkswagen in Osnabrück gefertigt wurden, bis hin zur jetzigen Serienreife. Film ab:

Darüber hinaus hat der VW-Designer Klaus Zyciora einen ID. Buzz mit Doppelkabine und Pritsche als Skizze vorgelegt.

