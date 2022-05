Düsseldorf: 100 neue Ladepunkte in sechs Monaten errichtet

Die Stadtwerke Düsseldorf haben in den vergangenen sechs Monaten 100 neue öffentliche Ladepunkte für Elektroautos in Betrieb genommen. Dazu gehören auch 24 Ladepunkte an Schnellladesäulen mit 300 Kilowatt Leistung.

Die erste HPC-Säule hatten die Stadtwerke Düsseldorf erst im Oktober 2021 in der Innenstadt in Betrieb genommen. Inzwischen sind elf Alpitronic Hypercharger HYC300 mit insgesamt 22 Ladepunkten hinzugekommen. Am Standort Pariser Straße 37 im Stadtteil Oberkassel ist auf einem Parkplatz sogar eine Art HPC-Hub mit vier Ladesäulen entstanden. Ein gemischter Ladepark mit Schnell- und Normalladepunkten ist an einem P+R-Parkplatz in Gerresheim entstanden. Andere HPC haben die Stadtwerke etwa an einer Tankstelle am Südring, einer wichtigen Ausfallstraße, gebaut.

Damit sind aktuell 350 öffentlich zugängliche Ladepunkte in Düsseldorf aktiv. Zuzüglich der Ladelösungen für Geschäfts- und Privatkunden haben die Stadtwerke rund 1.700 Ladepunkte unter Vertrag. Zu den gewerblichen Kunden zählt etwa Amazon mit seinem Betriebsgelände am Düsseldorfer Hafen.

Der Ausbau soll 2022 weitergehen, so die Stadtwerke. „Die Inbetriebnahme von 250 weiteren Ladepunkten soll bis zum Jahresende das bequeme öffentliche Laden von Ökostrom in allen zehn Stadtbezirken ermöglichen“, sagt dazu Manfred Abrahams, Vertriebsvorstand der Stadtwerke Düsseldorf. „Damit leisten wir einen weiteren Beitrag zur Erreichung der Düsseldorfer Klimaschutzziele – und für Erhalt und Verbesserung der Lebensqualität in unserer Stadt.“

Dass die Stadtwerke trotz der herausfordernden Lage bei der Halbleiter-Versorgung, die auch die Hersteller von Ladesäulen betrifft, ihre Zeitpläne einhalten konnte, wird in der Mitteilung der Abteilung New Mobility zugeschrieben. „Zu den Herausforderungen zählen Lieferverzögerungen bei Ladesäulen infolge der allgemeinen Lieferkettenstörungen sowie nicht hinreichend genau eingezeichnete Leitungen in Plänen aus den Wiederaufbaujahren Düsseldorfs – all das erfordert immer wieder kurzfristige Plananpassungen“, sagt Abteilungsleiter Klaus Schüßler.“ In einem effizienten Miteinander mit unseren Kooperationspartnern haben wir bisher aber alle Hürden erfolgreich überwunden.“

Im November 2019 hatten die Stadtwerke Düsseldorf angekündigt, innerhalb von fünf Jahren 8.000 Ladepunkte bauen zu wollen.

swd-ag.de