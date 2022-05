Rurtalbus setzt fünf BZ-Busse im Linienbetrieb ein

Rurtalbus hat im Kreis Düren die ersten fünf mit Wasserstoff betriebenen Busse in seine Flotte aufgenommen. Die neuen Fahrzeuge kommen vom portugiesischen Hersteller CaetanoBus.

Weitere Details zu den Fahrzeugen – abgesehen von der Reichweite von bis zu 400 Kilometer laut Herstellerangabe – nennt der Aachener Verkehrsverbund in der kurzen Mitteilung nicht. CaetanoBus bietet aber nur ein Brennstoffzellen-Modell an, den H2.CityGold. Mit diesem Modell deckt sich auch die Reichweitenangabe.

Die Brennstoffzellenmodule werden von Toyota zugeliefert. Auf dem Dach sind neben fünf H2-Tanks mit insgesamt 37,5 Kilogramm Kapazität auch die Puffer-Batterien montiert. Mit einem Druck von 350 bar können die Tanks in neun Minuten gefüllt werden.

Im Kreis Düren soll das an einer von mehreren geplanten Wasserstoff-Tankstellen erfolgen. Die erste im Dürener Gewerbegebiet „Im Großen Tal“ nahe der A4 soll bald fertiggestellt werden. Dass nicht nur eine, sondern mehrere Tankstellen geplant sind, hat einen guten Grund: Von nun an sollen jedes Jahr zehn weitere Wasserstoffbusse hinzukommen.

Die fünf H2.CityGold sind nicht die ersten elektrisch angetriebenen Busse in der Flotte: Rurtalbus setzt wie berichtet bisher schon fünf Batteriebusse im Stadtverkehr ein. Diese stammen aber von Daimler Buses.

Für den Hersteller Caetano ist es die zweite Meldung mit Deutschland-Bezug in dieser Woche: Am Montag sind vier H2.CityGold in Bielefeld in den Probebetrieb gegangen. Zudem werden die Fahrzeuge in Schleswig-Holstein im Rahmen des Proiekts eFarm und von ESWE Verkehr in Wiesbaden eingesetzt.

avv.de