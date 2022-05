Onto bestellt 600 Fiat 500e

Der britische Elektroauto-Abonnementdienst Onto ergänzt seine Flotte um 600 elektrische Fiat 500 – darunter auch einige Cabrios. Die 600 E-Kleinwagen reihen sich in die lange Liste an Bestellungen von Onto beim Stellantis-Konzern ein.

Onto hat sich für den Fiat 500 in der Icon-Ausstattung und der größeren 42-kWh-Batterie entschieden. Die Dreitürer mit festem Dach werden ab 519 Pfund (609 Euro pro Monat) im Abo angeboten, für das Cabrio werden 599 Pfund (703 Euro) Monatsrate fällig. In dem Abo sind je Monat 750 Meilen (1.207 Kilometer), Service, Wartung sowie kostenfreies Laden an über 12.500 öffentlichen Ladepunkten enthalten.

Bei dem zunächst von Fiat nur als neuen 500 bezeichneten Kleinwagen handelt es sich um den ersten Fiat, der nur noch rein elektrisch angeboten wird. Das vom Hersteller selbst inzwischen auch als 500e bezeichnete Modell kommt mit der großen 42-kWh-Batterie auf eine Reichweite von 199 Meilen oder 320 Kilometer. Alternativ ist noch eine 24-kWh-Batterie erhältlich, diese Variante hat Onto aber nicht bestellt.

„Der neue 500 ist eine Designikone, die auch das erste Cabriolet in unserer wachsenden Flotte sein wird, und wir sind sicher, dass es bei unseren Kunden im Sommer unglaublich beliebt sein wird“, sagt Rob Jolly, CEO und Mitbegründer von Onto.

– ANZEIGE –

Greg Taylor, Managing Director von Fiat und Abarth UK, ergänzt: „Wir freuen uns, dass diese bedeutende Flottenpartnerschaft mit Onto unseren 500 einem Publikum näher bringen wird, das über die Umstellung auf Elektromobilität nachdenkt. Neue Wege zur Markteinführung zu finden, wie zum Beispiel das Abonnementumfeld, untermauert die gesamte Flottenstrategie von Fiat, um Kunden erschwingliche und nachhaltige Mobilität zu bieten.“

Für Onto ist es zwar die erste Bestellung bei Fiat, aber nicht beim Stellantis-Konzern. Erst Anfang März hatte der 2017 gegründete Auto-Abo-Anbieter 700 Corsa-e und Mokka-e bei Vauxhall geordert. Bereits zuvor hatte Onto einige Schwestermodelle der beiden Vauxhall in seine Flotte aufgenommen, wie etwa den Peugeot e-208, e-2008, DS3 Crossback E-Tense und auch den Citroën ë-C4.

Quelle: Info per E-Mail