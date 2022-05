Mer: Ladeinfrastruktur-LÃ¶sung fÃ¼r MehrfamilienhÃ¤user

Mer Solutions, Spezialist für ganzheitliche Ladelösungen beim Betrieb von elektrifizierten Dienstwagen, wendet sich mit dem neuen Produkt eeApartment an Eigentümer und Verwalter von Wohn- und Mehrfamilienhäusern.

Mit dem Leistungsportfolio von eeApartment bietet Mer in Deutschland nach eigener Aussage eine umfassende Planung für die Errichtung und den ganzheitlichen Betrieb von Ladeinfrastruktur-Lösungen inklusive Abrechnung für Mehrfamilienhäuser an.

„Insbesondere eine professionelle Planung, die optimierte Nutzung vorhandener Leistungskapazitäten, aber auch administrative und rechtliche Aspekte gilt es hier zu beachten“, so Julien Oehler, Leiter Produktmanagement bei Mer Solutions. „In diesem komplexen Zusammenspiel möchten wir unsere Kunden entlasten und den unkomplizierten Einstieg in die Elektromobilität ermöglichen.“

Mer teilt mit, dass die Services vor allem auf Wohngebäude abzielen, in denen eine hohe Anzahl an Stellplätzen ausgerüstet werden soll. Denn hier würden Hausverwaltung oder Wohnungsbauunternehmen am meisten von den Vorteilen eines professionellen Dienstleisters profitieren, heißt es.

„Für eeApartment installieren wir zusätzlich einen separaten Stromzähler für die komplette Ladeinfrastruktur in der Tiefgarage, um diese sauber vom restlichen Stromverbrauch im Haus zu trennen“, teilt Mer mit. Die Installation der entsprechenden Ladeinfrastruktur mit Lastmanagement übernimmt das Unternehmen ebenfalls. Auch die Abrechnung der Ladevorgänge mit den Mietern erfolgt über Mer. Zudem übernimmt Mer die 24/7-Wartung der Ladeinfrastruktur.

Eine weitere Ergänzung, an der Mer arbeitet, ist die Verbindung von eeApartment und Carsharing. Mer Germany hat ein Carsharing-Modell entwickelt, das auch für Mehrfamilienhäuser genutzt werden kann.

Quelle: Info per E-Mail, mer.eco