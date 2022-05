Wallbox AMTRON Charge Control mit erweiterten Funktionen

Mit einer aktualisierten Software gibt MENNEKES seiner Wallbox AMTRON Charge Control neue Funktionen mit auf den Weg: Die Wallbox für das private Laden zu Hause verfügt jetzt auch über eine Solarladefunktion und die Möglichkeit Ladestatistiken zu exportieren – wichtig zum Beispiel für Dienstwagenfahrer, welche sich den zu Hause geladenen Ladestrom von ihrem Arbeitgeber erstatten lassen können.

Eine weitere Neuerung: Die Bedienung ist jetzt auch über eine Weboberfläche am Smartphone, Tablet oder PC möglich. Das erhöht die Einsatzmöglichkeiten des Homechargers.

Einfaches, komfortables Solarladen für zu Hause

Besitzer einer PV-Anlage möchten den Eigenverbrauch selbst erzeugter Energie maximieren und kostengünstig zu bestimmten Zeiten laden. Mit dem neuen Update des AMTRON Charge Control ist es möglich, die Vernetzung zum zentralen Heimenergiemanagement im Haushalt (z.B. SMA Sunny Home Manager) mit einer speziell hierfür geeigneten Schnittstelle herzustellen. Im Zusammenspiel ermöglichen so die PV-Anlage und die Wallbox das optimierte Solarladen.

Die Wallbox wird per Ethernet in das Heimnetzwerk eingebunden und ist dann für das Energiemanagement und den Nutzer im Netzwerk sicht- und erreichbar. Für das Solarladen legt der Nutzer über die benutzerfreundliche Weboberfläche am mobilen Endgerät fest, ob ausschließlich der überschüssig vorhandene Strom in das E-Auto eingespeist wird (Überschussladen).

Was ist wenn sich die Installation einmal ändert, erweitert wird? Wie werden in Zukunft Geräte im Haushalt miteinander kommunizieren? Was wenn neue Geräte wie z.B. das Smart Meter Gateway in der Installation integriert werden müssen? Auch hieran hat MENNEKES bereits heute gedacht: EEBUS steht für eine neue auf Standards und Normen basierte Kommunikationsschnittstelle, die jedes Gerät und jede technische Plattform unabhängig von Hersteller und Technologie frei nutzen kann. Diese Schnittstelle findet immer mehr Verwendung in ganz unterschiedlichen Anwendungsfällen.

Ladekosten für Firmenwagen einfach und rechtssicher zurück erstatten lassen

Erfreulich für alle Dienstwagenfahrer ist die neue Funktion, wie die Erstattung der Ladekosten zu Hause rechtssicher manuell beim Arbeitgeber eingefordert werden können. Mithilfe der einfachen RFID-Autorisierung können die Ladevorgänge schnell und unkompliziert gestartet und einem konkreten Benutzer zugeordnet werden. Über ein mobiles Endgerät und mit Hilfe der übersichtlichen Weboberfläche (Webinterface) können Dienstwagenfahrer ihre vorgenommenen Ladevorgänge dann in wenigen Schritten als Statistik exportieren und diese Zwecks Erstattung bei ihrem Arbeitgeber einreichen.

Neugierig geworden? Weitere Infos unter www.chargeupyourday.de.

Bei diesem Beitrag handelt es sich um ein Advertorial. Für die Inhalte ist allein der Auftraggeber verantwortlich. Sie haben Interesse an dieser Werbeform? Dann sprechen Sie uns via werbung@electrive.net gerne an!