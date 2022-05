Allego und VW bauen Schnelllader in Frankreich

Allego wird in Kooperation mit der Volkswagen Group France ultraschnelle Ladestationen für Elektrofahrzeuge an 15 Restaurant-Standorten der Groupe Bertrand in Frankreich installieren. Pro Standort soll es mindestens vier HPC-Ladepunkte sowie einen AC-Ladepunkt geben.

Hintergrund für die Kooperation ist, dass sich die Volkswagen Group France an dem von der französischen Regierung unterstützten HPC-Programm beteiligen will und durch die Partnerschaft mit Allego die Voraussetzungen hierfür schafft. Die französischen Vorschriften sind auch der Grund für den AC-Ladepunkt je Standort.

Welche Schnellladestationen Allego im Rahmen der Kooperation aufbauen wird, wird von dem Unternehmen in der Mitteilung nicht genau bestätigt. Ein veröffentlichtes Rendering zeigt jedoch einen Standort mit drei Alpitronic Hypercharger HYC300 mit bis zu 300 kW Ladeleistung vor einem Restaurant. Ob es sich ausschließlich um Hypercharger oder auch andere Schnellladesäulen handeln wird, ist nicht bekannt.

Bei der 1997 gegründeten Groupe Bertrand handelt es sich um einen der führenden Akteure in der Hotel- und Restaurantbranche in Frankreich. Das Unternehmen beschäftigt inzwischen mehr als 30.000 Mitarbeitende in Geschäftsbereichen wie Catering, Restaurants und Brasserien. Zu den Marken gehören etwa Hippopotamus, Léon, Volfoni und Au Bureau.

„Wir freuen uns über die Partnerschaft mit der Groupe Bertrand, da sie auf der Mission unseres Unternehmens aufbaut, geeignete Ladelösungen für Elektrofahrzeuge zur richtigen Zeit und am richtigen Ort bereitzustellen“, sagt Allego-CEO Matthieu Bonnet. „Angesichts des ausgedehnten Netzwerks der Groupe Bertrand in ganz Frankreich wird diese Vereinbarung eine großartige Ergänzung des Netzwerks sein, das wir derzeit aufbauen, und dazu beitragen, ein solides Netzwerk von HPC-Ladelösungen im ganzen Land aufzubauen.“

