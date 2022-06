Fiat E-Doblo: Weiterer Ableger der Stellantis-Kastenwagen

Fiat hat die neue Generation des Doblo und E-Doblo präsentiert. Die Pkw-Variante wird ausschließlich mit reinem Elektroantrieb auf den Markt kommen, die Kleintransporter-Version wahlweise als Verbrenner oder E-Modell.

Beim Antrieb des E-Doblo setzt Fiat auf die aus zahlreichen anderen Modellen des Stellantis-Konzerns bekannte Kombination aus einem 100-kW-Elektromotor und einer 50-kWh-Batterie, die im E-Doblo mehr als 280 Kilometer Reichweite ermöglichen soll.

Wie bei den Konzernschwestern Citroën ë-Berlingo, Peugeot e-Rifter/e-Partner und dem Opel Combo-e Cargo (sowie dem baugleichen Toyota Proace City Electric) liegt die maximale DC-Ladeleistung bei 100 kW. Damit kann an entsprechenden Ladestationen die Batterie in 30 Minuten auf 80 Prozent geladen werden. Zur AC-Ladeleistung macht Fiat in der Mitteilung keine Angaben, bei den Schwestermodellen ist je nach Markt ein ein- oder dreiphasiger Onboard-Charger verbaut.

















Bei der Karosserie entspricht der Doblo – bis auf die markentypischen Designelemente an Front und Heck – seinen Schwestermodellen. Die Version mit kurzem Radstand ist 4,40 Meter lang, mit langem Radstand misst der Doblo 4,75 Meter. Letztgenannte Version kommt als Nfz-Modell auf ein Ladevolumen von 4,4 Kubikmeter und kann dank der „Magic Cargo“-Funktion bis zu 3,4 Meter lange Gegenstände laden. Neben der Van-Konfiguration mit großem Laderaum ist das Nfz-Modell auch als modulares Crew Cab und als Kombi erhältlich. Die Nutzlast liegt bei bis zu 800 Kilogramm im E-Doblo.

Die Passagierversion bietet an allen drei Rücksitzen Isofix-Halterungen. Die Anhängelast liegt bei 750 Kilogramm.

Der neue Fiat Doblo und E-Doblo werden im Stellantis-Werk in spanischen Vigo gebaut. Für Fiat Professional ist der Doblo das zweite Modell, dass auf einer Entwicklung des früheren PSA-Teils des Stellantis-Konzerns basiert: Eine Klasse darüber ist bereits das Doppel Fiat E-Ulysse und E-Scudo auf dem Markt.

