eMobility update: Cupra-Studie UrbanRebel, TÜV Rheinland öffnet Batterie-Prüflabor, Lounge am Supercharger

Hallo zu einem weiteren „eMobility Update“! Das sind heute die wichtigsten Meldungen zur Elektromobilität: TÜV Rheinland eröffnet Batterie-Prüflabor ++ DCS bietet Ladedienst für Privatkunden ++ Cupra zeigt Elektro-Kleinwagen-Studie ++ Erste BK World eröffnet ++ Und VoloConnect absolviert Erstflug.

#1 – TÜV Rheinland eröffnet Batterie-Prüflabor

Der TÜV Rheinland hat sein Batterie Test Center in Aachen eröffnet. Die Anlage soll das modernste unabhängige Prüfzentrum in Europa sein. Dort können nicht nur elektrische Tests und Simulationen der Haltbarkeit durchgeführt werden, sondern auch Sicherheitstests bis hin zur Zerstörung der Batterie. Das neue Prüfzentrum ist im niederländisch-deutschen Innovationspark Avantis entstanden.

#2 – DCS bietet Ladedienst für Privatkunden

Mit dem neuen Ladedienst Charge Now hat Digital Charging Solutions erstmals eine Lösung für alle Fahrer von Elektrofahrzeugen entwickelt. Nutzer erhalten damit Zugang an über 300.000 Ladepunkten in ganz Europa. Der Ladedienst startet zunächst in Deutschland, Österreich und der Schweiz und wird dann sukzessive in ganz Europa angeboten, wie DCS mitteilt.

#3 – Cupra zeigt seriennahe Studie UrbanRebel

Cupra hat einen neuen Ausblick auf seinen für 2025 geplanten vollelektrischen Kleinwagen UrbanRebel geliefert. Die neue Studie ist deutlich seriennäher als das im vergangenen Jahr präsentierte UrbanRebel Concept. Die IAA-Studie erinnerte mit den sehr breiten Radkästen und dem großen Heckflügel noch stark an einen Rennwagen. Die sportliche Optik ist bei der neuen Studie zwar erhalten geblieben, auch Scheinwerfer und Rückleuchten ähneln dem extremen UrbanRebel Concept.

#4 – Supercharger Endsee: Erste BK World eröffnet

Die BK Group hat mit der sogenannten BK World eine Lounge für Nutzer des Tesla-Superchargers im bayerischen Endsee eröffnet. Die BK World besteht aus modulartig miteinander kombinierbaren und transportablen Raumelementen, sogenannten Qubes. Diese umfassen Sanitäranlagen und einen Lounge-Bereich.

#5 – VoloConnect absolviert Erstflug

Volocopter hat mit seinem viersitzigen elektrischen Fluggerät VoloConnect den Erstflug absolviert. Der Prototyp führte dabei zwei Minuten und 14 Sekunden lang verschiedene Flugmanöver durch. Die kommerzielle Markteinführung des VoloConnect ist für 2026 geplant. VoloConnect ist das dritte Fluggerät von Volocopter.

