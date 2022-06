Cupra zeigt seriennähere E-Kleinwagen-Studie

Cupra hat einen neuen Ausblick auf seinen für 2025 geplanten vollelektrischen Kleinwagen UrbanRebel geliefert. Die neue Studie ist deutlich seriennäher als das 2021 präsentierte UrbanRebel Concept.

Die IAA-Studie erinnerte mit den sehr breiten Radkästen und dem großen Heckflügel noch stark an einen Rennwagen. Die sportliche Optik ist bei der nun gezeigten Studie erhalten geblieben, auch Scheinwerfer und Rückleuchten ähneln dem extremen UrbanRebel Concept. Bei der Breite und den Proportionen ist der UrbanRebel aber nun deutlich näher an einem potenziellen Serienmodell. Es bleibt aber eine Studie – Türgriffe sucht man etwa vergebens.

Für das frontgetriebene urbane E-Auto wird die Plattform „MEB Small“ des Volkswagen-Konzerns genutzt. Angekündigt wird für den UrbanRebel ein E-Motor mit 166 kW und eine Reichweite von bis zu 440 Kilometer in der „Range Version“. Der 4,03 Meter lange Kleinwagen soll in 6,9 Sekunden auf 100 km/h beschleunigen können. Weitere Angaben zur Technik macht Cupra derzeit noch nicht. Die Leistung von 166 kW ist wohl deutlich näher an der Serie als die 320 kW der IAA-Studie.

Die Produktion ist in Martorell geplant, sobald das Förderprogramm PERTE der spanischen Regierung genehmigt ist. Cupra will bekanntlich bis 2030 zur reinen Elektromarke werden. In diesem Zuge ist auch die Fertigung von Cupra-E-Autos in den spanischen Werken geplant. Das erste BEV der Marke, der Born, wird zusammen mit anderen MEB-Modellen in Zwickau gebaut.

„Der Cupra UrbanRebel wird das größte Projekt für unser Unternehmen in den kommenden Jahren sein, da er der Schlüssel für unsere Transformation zu einer vollelektrischen Marke ist“, sagt Werner Tietz, Vorstand für Forschung und Entwicklung bei Cupra. „Wir sind federführend bei der Entwicklung dieses Clusters, der Fahrzeugfamilie, die die nachhaltige urbane Mobilität demokratisieren wird. Wir leisten damit Vorarbeit für verschiedene Marken innerhalb des Volkswagen Konzerns.“











Bei dem „Unstoppable Impulse Event“ in Sitges nahe Barcelona gab Cupra neben dem UrbanRebel auch einen Ausblick auf zwei weitere elektrifizierte Modelle: Den für 2024 geplanten vollelektrischen Tavascan auf MEB-Basis sowie den neuen Terramar – ein SUV, das sowohl mit verschiedenen Verbrennungsmotoren als auch mit einer neuen Generation von Plug-in-Hybridantrieben auf den Markt kommen soll. Die elektrische Reichweite beträgt dabei rund 100 Kilometer. Produziert wird der Cupra Terramar im Audi-Werk im ungarischen Győr. Wo der Tavascan gebaut werden soll, nennt Cupra in der Mitteilung nicht.

„Heute Abend zeigen wir die gesamte Palette der nächsten Heldengeneration von Cupra, die bis 2025 auf den Markt kommen wird“, so Cupra-CEO Wayne Griffiths. „Unser Ziel ist es, mittelfristig 500.000 Autos pro Jahr auszuliefern und mit unserer internationalen Expansionsstrategie sowohl in neue Märkte als auch in neue Segmente vorzudringen.“

seat-mediacenter.de