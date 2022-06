Delta präsentiert kompakte 100-kW-Ladesäule

Delta Electronics hat mit der Slim 100 eine neue kompakte DC-Ladestation vorgestellt. Die Ladestation bietet eine maximale DC-Ladeleistung von 100 kW und einen Wirkungsgrad von über 96 Prozent. Das Modell soll auch in Deutschland angeboten werden.

Die Slim 100 ermöglicht laut dem Hersteller gleichzeitiges DC- und AC-Laden von drei Fahrzeugen mit bis zu 50 kW DC (2x) und 22 kW AC (1x). Sie erfüllt laut Delta auch die Anforderungen des deutschen Eichrechts, wobei die Zertifizierung noch nicht abgeschlossen ist.

Ein wichtiges Merkmal ist für Delta auch die geringe Grundfläche des Modells. mit einer Stellfläche von 89,2 x 44,4 Zentimeter sei der Platzbedarf 55 Prozent geringer als bei vergleichbaren Produkten, womit sich die Slim 100 für „platzkritische Anwendungen im öffentlichen Raum“ wie beispielsweise Parkhäuser oder engere Parkplätze eignen soll. Mit einem Gewicht von 200 Kilogramm soll bei der Installation auch kein Kran benötigt werden, so der Hersteller.

Beim DC-Laden unterstützt die Slim 100 Systemspannungen von bis zu 920 Volt. Sowohl aus der Mitteilung als auch dem Datenblatt geht nicht hervor, ob es die Slim 100 nur in der gezeigten Konfiguration mit je einem CCS- und CHAdeMO-Kabel sowie der Typ-2-Buchse gibt oder ob auch andere Versionen mit 2x CCS erhältlich sind – in der Mitteilung ist nur allgemein von „zwei Ladeanschlüssen für DC-Schnellladevorgänge“ die Rede.

Die Spitzenladeleistung von 100 kW ist nur an dem CCS-Port (250 A) möglich, der CHAdeMO-Anschluss ist auf maximal 62,5 kW ausgelegt – sind beide Anschlüsse belegt, kann jeweils mit 50 kW geladen werden. Die dynamische Lastzuweisung soll laut Hersteller die Ladezeit verkürzen und so einen größeren Durchsatz an Fahrzeugen ermöglichen. Der hohe Wirkungsgrad von 96 Prozent soll nicht nur in Zeiten hoher Energiepreise für geringere Betriebskosten und „signifikante Einsparungen“ über die Betriebszeit sorgen.

Die Slim 100 verfügt über eine integrierte Modbus-TCP-Schnittstelle und unterstützt OCPP 1.5S/1.6J inklusive Web-Socket und TLS. Per Modem (2.5G/3G/4G) oder Ethernet lässt sich die Ladestation flexibel an externe Backend-Systeme anbinden. Die Säule unterstützt sowohl das MAC-Adressen-basierte AutoCharge als auch Plug & Charge nach ISO 15118-2.

Falls keine der automatisierten Authentifizierungslösungen genutzt wird, können die Nutzer den Ladevorgang auch per Kreditkarte, App oder den RFID-Leser starten. Über das integrierte 7-Zoll-LCD-Display werden alle nutzerrelevanten Informationen zum Ladevorgang angezeigt. Die tiefe Anordnung der Benutzerelemente gemäß den Vorgaben der DIN 18040 soll eine barrierefreie Nutzung der Ladestation ermöglichen.

prnewswire.com (Mitteilung), deltaww.com (Datenblatt als PDF)