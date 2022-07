Swobbee baut erste Akku-Wechselstation in Polen

Das Berliner GreenTech-Startup Swobbee expandiert nach Polen: In Zusammenarbeit mit Tier Mobility hat Swobbee seine ersten Akku-Wechselstationen in Warschau errichtet. Die Tausch-Akkus sollen vor allem dazu dienen, die Fahrzeuge von Tier zu versorgen.

Die ingesamt vier Stationen stehen im Warschauer Stadtteil Mokotów an der Wilanowska-Allee 365 – vor einem Zoofachgeschäft. Sie können insgesamt 120 Tausch-Akkus gleichzeitig laden und verwahren. Die Stationen ermöglichen „den effektiven Einsatz der Tier-Tauschbatterien und optimieren die Ladelogistik im umliegenden Einsatzgebiet, das in Kürze auf Konstancin ausgeweitet wird“, wie Swobbee mitteilt.

Swobbee und Tier Mobility hatten bereits einige Projekte in Deutschland gemeinsam umgesetzt, nun folgt der Schritt ins Ausland. „Die innovative Batterietauschstation von Swobbee ist ein weiterer Schritt zum Aufbau eines dezentralen Ladestationsnetzes in Polen“, sagt Mathieu Deloly, Geschäftsführer von Tier in Mittel- und Osteuropa. „Die austauschbaren Batterien unserer E-Scooter ermöglichen es uns, unsere Flotte effizienter und nachhaltiger zu betreiben und den Städten und ihren Bewohnern ‚grüne‘ Dienstleistungen anzubieten.“

Swobbee sieht in den Warschauer Stationen einen wichtigen Baustein seiner Internationalisierungsstrategie. „Swobbee ist die ideale Lösung, um E-Scooter-Flotten effizienter und nachhaltiger zu betreiben“, sagt Tobias Breyer, Head of Marketing und Mit-Gründer von Swobbee. „Wir freuen uns sehr, unsere Zusammenarbeit mit Tier als führendem Mikromobilitätsanbieter nun auch in Polen fortzusetzen und zusammen in Warschau stadt- und umweltfreundliche Mobilitätsdienstleistungen anzubieten.“

Quelle: Info per E-Mail