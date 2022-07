Customcells baut in Itzehoe aus

Der deutsche Batteriezellen-Hersteller Customcells erweitert seinen Standort in Itzehoe. Custom Cells hat ein neues Grundstück mit einer Fläche von rund 10.000 Quadratmetern erworben. Der Vertrag beinhaltet die Option für eine Erweiterung um zusätzliche knapp 6.000 Quadratmeter innerhalb der kommenden fünf Jahre.

Über den Kaufpreis haben die Gemeinde und Customcells Stillschweigen vereinbart, wie das Unternehmen mitteilt. Gegenwärtig beschäftigt Customcells rund 110 Mitarbeitende am Standort Itzehoe. Bis Mitte 2023 soll deren Zahl auf bis zu 160 Personen steigen. Der Spatenstich für das dreistöckige Bürogebäude auf dem neuen Gelände ist für August 2022 geplant. Innerhalb eines Jahres soll der Bau bezugsfertig sein.

In einem zweiten Bauabschnitt entsteht auf dem Gelände eine Produktions- und Lagerhalle. Die konkreten Planungen dafür beginnen Ende des Jahres. Als Baubeginn ist für die Halle 2023 vorgesehen, der Bezug der Maschinen soll Anfang 2024 erfolgen. Customcells hatte im November 2021 mit der Erweiterung der Produktion begonnen, damals aber innerhalb der bestehenden Gebäude.

„Wir haben die Stadt Itzehoe bei diesem Projekt in den vergangenen Monaten als einen fairen Partner erlebt, der uns in vielerlei Hinsicht unterstützt und mit uns gemeinsam an einem Strang zieht“, sagt Leopold König, Co-Gründer und Geschäftsführer von Customcells. „Am Ende eint uns alle ein Wunsch: Wir möchten die Elektrifizierung voranbringen – auf der Straße, in der Luft, auf und unter dem Wasser sowie in der produzierenden Industrie. Anwendungsspezifische Batteriezellen sind dafür die Schlüsseltechnologie.“

Am Standort Itzehoe entwickelt Customcells nach eigenen Angaben vorrangig Prototypen von anwendungsspezifischen Batteriezellen – also Zellen, die bei Format und Chemie genau auf das jeweilige Einsatzprofil ausgelegt sind. Neben Automotive-Anwendungen entwickelt Customcells etwa Batteriezellen für das Fluggerät von Lilium.

Die eigentliche Serienproduktion findet dann am Standort Tübingen statt. Dort hat das Unternehmen bereits im Frühjahr nach eigenen Angaben „eine der modernsten Zellproduktionslinien Europas“ in Betrieb genommen. Ebenfalls in Baden-Württemberg nahe Reutlingen entsteht die 100-MWh-Zellfrabik von Cellforce, dem Batterie-Joint-Venture von Porsche und Customcells.

