Volvo Trucks baut US-Ladekorridor für schwere E-Fahrzeuge

Volvo Trucks North America baut mit Partnern in Kalifornien einen öffentlich zugänglichen Ladekorridor für mittelschwere und schwere Lkw. Das von der California Energy Commission (CEC) mit zwei Millionen Dollar unterstützte Electrified Charging Corridor Project sieht mehrere Standorte vor, deren Aufbau noch in diesem Jahr beginnen und Ende 2023 abgeschlossen sein soll.

Das Projekt soll mehrere Ballungsgebiete des US-Bundesstaats verbinden. Es zielt darauf ab, Haupthindernisse für den Einsatz von mittelschweren und schweren Elektrofahrzeugen mit großer Reichweite zu beseitigen und eine breite Einführung zu beschleunigen. Konkret sollen in den kommenden 18 Monaten leistungsstarke Ladestationen an mehreren Volvo Trucks-Händlerstandorten unter anderem in Oakland, Dixon, Stockton, Fresno und Bakersfield installiert werden.

Die Ladestationen sind „strategisch günstig gelegen“, sodass Fahrzeuge die Routen ohne Auspuffemissionen und ohne Reichweitenangst zurücklegen können. Bei den Partnern von Volvo Trucks handelt es sich um Volvo Financial Services, Volvo Technology of America, Shell Recharge Solutions, TEC Equipment, Affinity Truck Center und Western Truck Center.

„Dieses Projekt öffnet die Tür zu einer wahrhaft elektrifizierten Zukunft im Güterverkehr, in der mittelschwere und schwere Lkw mit null Auspuffemissionen nicht mehr auf kurze Strecken und den Rücktransport zur Basis beschränkt sind, sondern weit und breit durch den ganzen Staat fahren können“, erläutert Peter Voorhoeve, Präsident von Volvo Trucks North America. „Wir freuen uns, dass wir in diesem Jahr in Zusammenarbeit mit diesen wegweisenden Lkw-Händlern mit dem Bau des Electrified Charging Corridor Project beginnen können, um Flotten bei der erfolgreichen Integration von batterieelektrischen Lkw in ihren Betrieb zu unterstützen, einschließlich unseres Volvo VNR Electric Modells.“

