eMobility update: Sono Motors zeigt Serienmodell des Sion, elektrischer Müllsammler, Laden bei Netto

Willkommen zum „eMobility Update“. Heute haben wir die folgenden News und Highlights der Elektromobilität für Sie im Programm: Elektrischer Müllsammler in Serienproduktion ++ Vattenfall baut Schnelllader bei Netto ++ Sono enthüllt Serienversion des Sion ++ E-Mietwagen im Urlaub ++ Und E-Cargo-Bike mit Schnelllader.

#1 – Mercedes-Benz eEconic startet in Wörth

Daimler Truck hat mit der Serienproduktion des Mercedes-Benz eEconic begonnen. Der elektrische Spezial- Truck für den innerstädtischen Kommunaleinsatz wird am Standort Wörth im südlichen Rheinland-Pfalz produziert. Beim eEconic handelt es sich um den zweiten Batterie-elektrisch angetriebenen Lkw, der in Wörth vom Band rollt. Im Oktober des vergangenen Jahres startete Daimler Truck bereits die Serienfertigung des eActros für den städtischen Verteilerverkehr.

#2 – Vattenfall baut Schnelllader an Netto-Filialen

Vattenfall und der Lebensmittel-Discounter Netto werden künftig beim Aufbau von Schnellladestationen in Deutschland zusammenarbeiten. Zunächst sollen an über 270 Märkten von Netto rund 470 Ladesäulen mit 940 Ladepunkten aufgebaut werden. Wichtig zu wissen: Die Kooperation mit Vattenfall hat die dänische Netto-Gruppe geschlossen.

#3 – Sono Motors zeigt Serien-Design des Sion

Der Münchner Solarauto-Entwickler Sono Motors hat gestern das Serien-Design seines Solar-Elektroautos Sion enthüllt. Dabei geht es allein um die Gestaltung der Karosserie und des Innenraums. An den Angaben zur Technik hat sich nichts geändert. Geplanter Produktionsbeginn ist das zweite Halbjahr 2023. Das bei einer Veranstaltung in München enthüllte Fahrzeug trägt immer noch das Grund-Design der Prototypen.

#4 – Emiwa baut Angebot in Urlaubsregionen aus

Rund anderthalb Jahre nach dem Marktstart in Deutschland und Österreich hat die Vergleichsplattform Emiwa angekündigt, ihr Angebot auch in Urlaubsregionen auszubauen. Seit Juli 2022 lassen sich über Emiwa Elektro-Mietwagen auch in Palma de Mallorca, Paris oder Amsterdam buchen.

#5 – E-Cargo-Bike mit Schnelllader und Rekuperation

Die Universität Ulm hat ein elektrisches Lastenkraftrad mit Schnellladefunktion und Rekuperation vorgestellt. Das 3 Meter lange Fahrzeug ist das Resultat eines vierjährigen Forschungsprojektes. Die Universität spricht zwar von einem E-Cargo-Bike, es handelt sich aber nicht um ein Pedelec mit elektrischer Trittkraftunterstützung, was in der Umgangssprache als E-Bike bezeichnet wird.

