Vulcan Energy erweitert Lizenz-Gebiet und erhält Freigabe für 3D-Seismik

Der deutsch-australische Lithium-Förderer Vulcan Energy Resources hat von acht Kommunen im Lizenzgebiet des Unternehmens in Rheinland-Pfalz die Genehmigung zur Durchführung einer 3D-Seismik erhalten. Zudem konnte das Unternehmen seine Explorationslizenz erweitern.

Die Unterstützung für seine Arbeitsplananträge in Rheinland-Pfalz erhielt das Unternehmen von Landaun in der Pfalz, Herxheim bei Landau in der Pfalz, Rohrbach, Insheim, Offenbach an der Queich, Billigheim-Ingenheim, Impflingen und der Verbandsgemeinde Erlenbach bei Kandel.

„Wir begrüßen die Entscheidung der acht rheinland-pfälzischen Gemeinderäte, dass Vulcan mit der 3D-Seismik beginnen darf, da wir auf lokaler Ebene weiterhin eine zunehmende positive Dynamik für das Zero-Carbon-Lithium-Projekt erleben“, sagt Francis Wedin, Gründer und Geschäftsführer von Vulcan. „Bisher waren alle lokalen Abstimmungen für Vulcans Arbeitsplananträge in unserem Phase-1-Gebiet positiv, was eine starke Bestätigung für unser Projekt sowie für den Ruf und die Professionalität des Vulcan-Teams darstellt.“

Mit der neuen Lizenz vergrößert Vulcan seine Aufsuchungsfläche um 277 Quadratkilometer auf insgesamt 1.440 Quadratkilometer. Diese erstreckt sich nun über die Bundesländer Baden-Württemberg, Hessen und Rheinland-Pfalz.

„Unsere neue Explorationslizenz Ried vergrößert unser Explorationsgebiet um 24 Prozent“, erläutert Wedin. Er sieht das Unternehmen damit gut positioniert, um die Arbeiten in diesem Gebiet effizienter und kostengünstiger voranzutreiben.

Vulcan hat sich zum Ziel gesetzt, den CO2-Fußabdruck der Produktion von Lithium-Ionen-Akkus für Elektrofahrzeuge drastisch zu verringern. Dafür hat das Unternehmen ein patentiertes Verfahren entwickelt.

Bereit zu Beginn des Jahres konnte sich Vulcan Energy Resources fünf neue Lizenzen im Oberrheingraben sichern. Das Unternehmen hat Abnahmeverträge mit Autobauern wie Volkswagen, Stellantis und Renault geschlossen, auch der südkoreanische Zellhersteller LG Energy Solution gehört zu den Abnehmern.

