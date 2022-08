Aiways U6 kommt in China mit drei Batterie-Versionen

Aiways nimmt in China ab sofort Reservierungen für sein zweites Modell U6 an, das im Laufe des dritten Quartals 2022 auch in Europa an den Start gehen soll. Offen ist aber, ob die drei in China angebotenen Batterie-Versionen ebenfalls alle in Europa erhältlich sein werden.

Das vollelektrische SUV-Coupé mit einem cW-Wert von 0,26 wird von einem Motor mit 160 kW Leistung angetrieben. Wie nun chinesische Medien berichten, kommt der U6 in China mit drei Batterie-Varianten (63, 72 und 88 kWh) auf den Markt, die Reichweiten von 503, 580 bzw. 650 Kilometern nach chinesischem Standard ermöglichen sollen.

Zur Erinnerung: Das bisher einzige in Europa erhältliche Aiways-Modell, das technisch eng verwandte E-SUV U5, wird lediglich mit dem 63 kWh großen Akku angeboten. Auch bei den beiden neuen Batterie-Versionen setzt Aiways auf Zellen von CATL und nutzt zudem die Cell-to-Pack-Technologie des chinesischen Batterieriesen.

Die endgültigen Preise für den U6 in den Versionen Play (63 kWh), Cyber Play (72 kWh) und Top Play (88 kWh) sind noch nicht bekannt. Für eine Reservierung müssen die Kunden 6.000 Yuan (870 Euro) anzahlen. Die ersten 1.666 Kunden, die einen U6 reservieren, erhalten bei späterer Bestellung einen Rabatt von 10.000 Yuan (1.450 Euro).

Ursprünglich sollte der U6 bereits 2021 auf den Markt kommen, auch in Europa. Bereits im Juni des vergangenen Jahres wurden die ersten Test-Exemplare gebaut. Später wurde die Premiere des U6 immer wieder verschoben, erst auf Anfang 2022 und dann auf das dritte Quartal.

carnewschina.com, gasgoo.com