Hamburger Mobilitäts-App HVV Switch integriert We Share

Der zu VW gehörende E-Carsharing-Dienst We Share ist als Partner bei der Hamburger Mobilitäts-App HVV Switch eingestiegen. Reservierung, Buchung und Bezahlung von WeShare-Fahrzeugen sind ab sofort über die App HVV Switch möglich.

Seit dem 9. August kann das Angebot der Volkswagen-Tochter zum ersten Mal in Deutschland über eine Anbieter-übergreifende Anwendung genutzt werden, wie die Hamburger Hochbahn mitteilt. Henrik Falk, Vorstandsvorsitzender der Hochbahn, spricht sogar von einem „echten Ritterschlag“, dass man als erste Plattform den größten vollelektrischen Carsharing-Anbieter Deutschlands in sein Angebot integriere.

Die App HVV Switch ist seit 2020 auf dem Markt. Neben dem HVV-eigenen Ticketing können die Nutzer auf die On-Demand-Services von WeShare, Moia, Sixt Share, Miles sowie die E-Tretroller von Tier zugreifen. Zudem sollen die Services von Voi und StadtRAD bald integriert werden.

WeShare ist seit Februar 2021 in der Hansestadt aktiv. „Wir freuen uns, als größtes elektrisches Hamburger Carsharing nun auf der HVV-Switch-Plattform vertreten zu sein und unseren Service künftig auch an den HVV-Switch-Punkten anbieten zu können“, sagt Tobias Friedrich, Chief Commercial Officer We Share. „Als Unternehmen versprechen wir uns hiervon einen besseren Zugang zu Ladeinfrastruktur, aber auch den effizienten Zugang zu den Außenbereichen der Stadt. We-Share-Kunden profitieren von der verbesserten Verfügbarkeit mit Carsharing auf den stadtweiten HVV-Switch-Punkten.“

Derzeit gibt es 90 HVV-Switch-Punkte in Hamburg, bis 2024 sollen über 130 weitere folgen. In den kommenden zwei Jahren sollen nahezu alle Mobilitätspunkte an Haltestellen über Ladeinfrastruktur verfügen, womit sich die Anzahl der Ladesäulen im Vergleich zu heute in etwa verdoppeln wird.

