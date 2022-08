Schaeffler kündigt Reparatur-Kit für E-Achsen an

Der Autozulieferer Schaeffler hat ein Reparatur-Kit für E-Achsen entwickelt. Das „Schaeffler E-Axle RepSystem – G“ ist nach Angaben des Unternehmens die derzeit einzige Reparaturlösung, mit der Werkstätten Getriebe von E-Achsen reparieren können, statt sie komplett auszutauschen.

Erstmals präsentiert werden soll das Reparatur-Kit für elektrische Achsantriebe auf der Automechanika Frankfurt vom 13. bis 17. September 2022, wo es am Beispiel eines VW e-Golf demonstriert werden soll. Wann das Kit auf den Markt kommen soll, geht aus der Mitteilung nicht hervor.

Auf dem Messestand auf der Agora-Freifläche will das Unternehmen aus Herzogenaurach neben Fahrzeugkomponenten wie den neuesten TriFinity-Radlagern oder der Hinterachslenkung iRWS auch die 800-Volt-E-Achse ausstellen. „Sie alle werden früher oder später für Werkstätten relevant sein – und Schaeffler wird dem freien Teilemarkt rechtzeitig entsprechende Reparaturlösungen bereitstellen“, so das Unternehmen.

Nähere Details zu der Reparatur-Lösung nennt Schaeffler in der Mitteilung noch nicht, sondern gibt nur allgemein an, auf den wachsenden Reparaturbedarf von Hybrid- und Elektrofahrzeugen gut vorbereitet zu sein. „Schaeffler hat schon immer neue Technologien und Know-how aus der Erstausrüstung in den unabhängigen Ersatzteilmarkt gebracht. Dass wir diesem Anspruch treu bleiben, wird in diesem Jahr – und das endlich wieder im persönlichen Kontakt – besonders deutlich“, sagt Jens Schüler, CEO Schaeffler Automotive Aftermarket.

schaeffler.de