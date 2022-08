Türkei: Siro startet Testproduktion von EV-Batterien

Siro, das im vergangenen Jahr gegründete Batterie-Joint-Venture des chinesischen Batterieherstellers Farasis Energy und des türkischen E-Auto-Herstellers Togg, hat im türkischen Gemlik mit der Testproduktion von Batterien begonnen.

Seit einigen Tagen laufen in Gemlik wie berichtet auch die ersten Test-Exemplare des E-SUV von Togg vom Band. Anfang 2023 soll die Serienproduktion von Batterien und E-Autos in der Türkei beginnen. Zu Beginn ist der Vertrieb nur in der Türkei geplant, ein Export unter anderem nach Deutschland ist aber beabsichtigt.

Bei Siro handelt es sich wie berichtet um ein 50:50-Joint-Venture des türkischen Autobauers und dem chinesischen Batteriezellhersteller. Bereits zur Gründung im November 2021 wurde angegeben, dass das Batteriewerk im zweiten Halbjahr 2022 in Betrieb gehen soll. Trotz des global herausfordernden Umfelds scheint das nun gelungen.

Aber: Wie bereits bekannt war, handelt es sich anfangs nur um eine Montage von zugelieferten Batteriemodulen und -packs, die dann in Gemlik in die Togg-Fahrzeuge eingebaut werden. Erst in einem weiteren Schritt ist die Zellproduktion bei Siro geplant.

Das E-SUV von Togg soll mit zwei Batterie-Optionen auf den Markt kommen – eine für 300 Kilometer Normreichweite und eine größere Batterie für 500 Kilometer. Details zu den Zellen hat Togg bisher nicht genannt.

handelsblatt.com