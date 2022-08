Electrify America baut Schnelllader an US-Filialen von Ikea

Volkswagens US-Tochter Electrify America wird mehr als 200 HPC-Säulen an Standorten von Ikea in den USA errichten. Die Schnelllader mit Leistungen von 150 kW bis 350 kW sollen an über 25 Ikea-Filialen in 18 US-Bundesstaaten aufgebaut werden und öffentlich nutzbar sein.

Zudem sollen die E-Fahrzeuge von Ikea selbst an den Stationen geladen werden, wie es in Mitteilungen der beiden Unternehmen heißt. Die ersten Standorte sollen Ende 2022 in Betrieb gehen. Bis Ende 2023 soll der Aufbau fertiggestellt sein.

Damit wird aber nur an rund der Hälfte der Ikea-Filialen in den USA ein Ladepark von Electrify America entstehen. Nach eigenen Angaben verfügt die schwedische Möbelkette über 52 Einrichtungshäuser in den USA. Bei 225 Ladegeräten an 25 Filialen wird jeder Standort im Schnitt über neun Ladepunkte verfügen.

Seit der Eröffnung der ersten Ladestation im Mai 2018 hat Electrify America mehr als 3.500 weitere Ladesäulen an 800 Standorten in Betrieb genommen. Bis 2026 sollen es 10.000 Ladestationen an 1.800 Standorten in den Vereinigten Staaten und Kanada sein.

„Wir freuen uns, mit Ikea – einer Marke, die unser Ziel einer nachhaltigeren Zukunft teilt – sowohl öffentliche als auch gewerbliche Ladestationen einzurichten“, sagt Giovanni Palazzo, Präsident und CEO von Electrify America. „Durch diese Zusammenarbeit ebnen Electrify America, Electrify Commercial und Ikea US Kunden und Unternehmen den Weg hin zu emissionsfreiem Transport.“

