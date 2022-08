ACC ordert Zelltrennelemente bei Von Roll

Das Batteriezellen-Joint-Venture Automotive Cells Company (ACC) von Stellantis, Total und Mercedes-Benz hat beim Schweizer Industriekonzern Von Roll Zelltrennelemente der Produktfamilie Shield T für das Wärmemanagement und den Brandschutz seiner Batterien bestellt.

Der Serienauftrag umfasst ein Gesamtvolumen von rund 40 Millionen Euro, wie Von Roll mitteilt. Der Produktionsstart ist für das Jahr 2024 geplant. Wie die Schweizer weiter schreiben, habe sich ACC „in einem umfangreichen Auswahlverfahren“ für die Lösung der Von Roll entschieden.

Bei der Produktfamilie Shield T-41 soll es sich um neu entwickelte Zelltrennelemente handeln, welche „Kunden durch hervorragende technische Eigenschaften bei einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis“ überzeugen sollen. Sowohl zu den technischen Eigenschaften als auch dem Preis macht Von Roll aber keine näheren Angaben.

„Wir sind sehr stolz auf unsere neue Shield-T-41-Produktfamilie und sind davon überzeugt, dass wir ACC damit einen entscheidenden Vorteil bei der Entwicklung und Produktion innovativer und leistungsfähiger Batterien verschaffen können“, sagt Christian Hennerkes, CEO bei Von Roll. „Der Markt für Lösungen zur Verbesserung des Thermomanagements von modernen Batterien birgt hohes Potenzial und verspricht zukünftig weltweit ein starkes Wachstum.“

ACC plant bzw. baut derzeit drei Zellfabriken in Europa. Die Anlagen in Douvrin (Frankreich), Kaiserslautern und Termoli (Italien) sollen im Endausbau auf jeweils 40 GWh Produktionskapazität kommen – Douvrin und Kaiserslautern waren ursprünglich mit 24 GWh angekündigt, damals waren aber noch PSA und Total alleinige Anteilseigner. Mit der Fusion von PSA und FCA zum Stellantis-Konzern sind weitere Marken hinzugekommen, auch mit dem Einstieg von Mercedes-Benz im September 2021 ist der Bedarf an Batteriezellen der Anteilseigner gestiegen.

