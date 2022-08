Honda-Marke Acura kündigt E-Modell auf Ultium-Basis an

Die Honda-Marke Acura kündigt ihr erstes vollelektrisches Modell an. Das E-SUV wird Acura ZDX heißen und soll im Jahr 2024 auf den Markt kommen. Einen Ausblick auf den Stromer liefert Acura in Form des Precision EV Concept.

Der Acura ZDX wird ebenso wie der Honda Prologue die Ultium-Plattform von General Motors nutzen. Ab 2026 will die Premium-Marke weitere Elektromodelle auf Basis der eigenen e:Architecture von Honda auf den Markt bringen.

Wie erwähnt, soll das Precision EV Concept einen Ausblick auf das erste Elektroauto von Acura geben. Sein Debüt feierte das Konzeptfahrzeug auf der Monterey Car Week. Dabei handelt es sich jedoch zunächst nur um eine Designstudie. Dementsprechend widmet sich die Pressemitteilung auch nur dem Design des Fahrzeugs.

Technische Details gibt es also noch nicht. Lediglich, dass das rein elektrische SUV die Ultium-Plattform von General Motors nutzen wird. Der Acura ZDX soll aber auch als ZDX Type S auf den Markt kommen. Somit sind offenbar zwei Varianten geplant – eine konventionellere und eine performance-orientiertere Version.

Konkret wurden Hondas Pläne für Elektroautos mit GM-Technik bereits im Januar letzten Jahres. Zu dem Zeitpunkt wurde bekannt, dass GM je ein Batterie-elektrisches Crossover-Modell für die Marken Honda und Acura mit seinen Ultium-Batterien bauen wird. Hondas erstes rein elektrisches Modell auf Basis der Ultium-Plattform von General Motors für Nordamerika wird Prologue heißen und Anfang 2024 auf den Markt kommen. Im gleichen Jahr soll, wie bereits erwähnt, auch von Acura ein elektrisches Modell auf Ultium-Basis folgen.

Vor etwas über einem Jahr kündigte der globale Honda-CEO Toshihiro Mibe im Rahmen einer Pressekonferenz einen verschärften Elektrokurs des Herstellers an. Honda werde den Anteil von Batterie-elektrischen und Brennstoffzellen-Autos an seinen Verkäufen in Nordamerika und China bis 2030 auf 40 Prozent, bis 2035 auf 80 Prozent und bis 2040 weltweit auf 100 Prozent steigern, so der Honda-Chef. Honda setzt bei seinem Plan, bis zum Jahr 2030 ein Absatzvolumen von mehr als zwei Millionen Elektroautos pro Jahr zu erreichen, auf drei neue, rein elektrische Fahrzeug-Plattformen.

acuranews.com (ZDX), acuranews.com (Precision EV Concept)