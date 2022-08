Ultium Cells erwägt offenbar vierte Batteriefabrik in den USA

Ultium Cells, das Batteriezellen-Joint-Venture von General Motors und LG Energy Solution, erwägt laut einer Sprecherin des Unternehmens New Carlisle im US-Bundesstaat Indiana als Standort für seine vierte Fabrik.

Das Joint Venture habe dort einen Antrag auf Steuerermäßigung gestellt, von dem man hoffe, dass er noch in diesem Monat genehmigt wird. Das vierte Werk soll den anderen drei Batteriefabriken sehr ähnlich sein und eine Investition von über zwei Milliarden US-Dollar erfordern.

Die Produktion im ersten US-Batteriezellenwerk von Ultium Cells in Ohio soll noch in diesem Monat beginnen. Die zweite Fabrik von Ultium Cells entsteht wie berichtet neben dem GM-Fahrzeugwerk in Spring Hill (Tennessee). Im Januar 2022 wurde eine weitere Batteriezell-Fertigung in Lansing (Michigan) angekündigt, wo General Motors auch zwei Fahrzeugwerke betreibt. Ende Juli wurde bekannt, dass das US-Energieministerium dem Batterie-Joint-Venture von General Motors und LG Energy Solution einen Kredit über 2,5 Milliarden Dollar gewährt.

Noch handelt es sich laut Reuters bei dem Kredit um eine „bedingte Zusage“, die voraussichtlich in den kommenden Monaten abgeschlossen werden soll. Interessantes Detail: Die Gelder stammen aus dem Darlehensprogramm Advanced Technology Vehicles Manufacturing (ATVM), das seit 2010 kein neues Programm mehr finanziert hat. Der letzte AVTM-Darlehensnehmer war Tesla – das damals noch sehr kleine Startup hatte den Kredit aber 2013 vorzeitig zurückgezahlt. Auch Ford und Nissan hatten zuvor von den günstigen Kreditkonditionen aus dem Programm profitiert. Sollte es zu der endgültigen Zusage und Kreditauszahlung kommen, wäre es laut Reuters das erste Darlehen des US-Energieministeriums, das ausschließlich ein Projekt zur Herstellung von Batteriezellen für Elektroautos fördert.

