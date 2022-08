VW Bank bietet Ladeinfrastruktur-Finanzierung für Unternehmen

Die Volkswagen Bank hat mit der Finanzierung von Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge begonnen. Das Angebot richtet sich an Unternehmen, die ihren Fuhrpark elektrifizieren wollen und dafür am jeweiligen Firmensitz die notwendige Ladeinfrastruktur installieren müssen.

Kreditsummen von 50.000 bis 250.000 Euro mit einer Laufzeit und Zinsbindung von bis zu 20 Jahren sollen laut der Mitteilung „schnell und unbürokratisch genehmigt werden“. Höhere Kredite würde es nach vorheriger positiver Bilanzprüfung geben.

Darüber hinaus sind mit der Investitionsfinanzierung auch Arbeiten am Gebäude, an der bestehenden Betriebsausstattung sowie die Anschlusskosten abgedeckt. Auch der Einbau einer Photovoltaik-Anlage oder eines Pufferspeichers kann im Rahmen der Investition finanziert werden. Außerdem berät die Volkswagen Bank bei der Einbindung möglicher Fördermittel und berücksichtigt diese von Beginn an bei der der Planung der individuellen Finanzierung.

Erst im vergangenen Monat hat Volkswagen Financial Services ein europaweites Elektromobilitätsprogramm namens „Electrification-as-a-service“ (EaaS) gestartet. Ziel sei es, bei der Elektrifizierung großer, gewerblich genutzter Fahrzeugflotten zu unterstützen.

Kunden sollen mit EaaS von einem einheitlichen Beratungs- und Umsetzungsangebot aus einer Hand und über Ländergrenzen hinweg profitieren. Möglich werde dieser Rundum-Service durch die Zusammenarbeit mit ausgewählten Kooperationspartnern, heißt es in einer Mitteilung zu dem neuen Produkt.

