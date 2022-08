E-Auto-Abodienst Steer EV will 1.000 E-Autos leasen

Steer EV, ein Elektroauto-Abonnementdienst aus Kanada, hat angekündigt, über eine Kooperation mit Enterprise Fleet Management mehr als 1.000 E-Autos im Wert von 80 bis 150 Millionen US-Dollar zu leasen. Damit will Steer EV vor allem seine Expansion in den USA vorantreiben.

Das Unternehmen ist laut Firmenwebseite in Kanada bisher in Toronto aktiv und in den USA im Großraum Washington D.C. Die Expansion in den USA umfasst Texas und Florida, in Kanada soll British Columbia als neue Provinz hinzukommen. Zudem sollen neue Fahrzeuge die Flotten an bestehenden Standorten ergänzen – also in Toronto und Washington.

Derzeit bietet Steer EV alle vier Tesla-Modelle sowie den Jaguar I-Pace im Abo an – aber auch den Jeep Wrangler 4xe als einziges PHEV-Modell. Um welche Modelle es sich bei den über 1.000 neuen E-Autos handeln wird, verrät das Unternehmen noch nicht. Die Monatsraten für das Abo liegen zwischen 1.899 Dollar für das Model 3 und 2.899 Dollar (Model S, Model X, I-Pace).

„Wir glauben, dass wir im Abonnementbereich für Elektrofahrzeuge einen echten Unterschied machen können, indem wir dieses flexible, kundenorientierte und umweltbewusste Modell weiter auf einen breiteren Markt ausdehnen“, sagte Suman Pushparajah, CEO von Steer. „Die von uns gesammelten Daten, einschließlich unserer jüngsten Markteinführungen in Texas und British Columbia, sowie der Vorbereitungen für die bevorstehende Markteinführung in Florida, haben eine wachsende Nachfrage nach einem monatlichen All-Inclusive-Abonnementdienst gezeigt.“

businesswire.com, steerev.com